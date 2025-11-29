Θεσσαλονίκη: Σε θέσεις “μάχης” οι αγρότες – Πού αναμένεται να στηθούν μπλόκα

Τη δυσαρέσκεια τους εκφράζουν οι αγρότες και στη Βόρεια Ελλάδα, χαρακτηρίζοντας «ψίχουλα» τα ποσά που είδαν χθες στους λογαριασμούς τους και θα κλιμακώσουν τις κινητοποιήσεις τους, τις επόμενες ημέρες.

Όπως αναφέρει η ΕΡΤ, ήδη τρακτέρ έχουν βγει τόσο στους δρόμους και σε πλατείες των χωριών, ενώ τη Δευτέρα θα εμφανιστούν και τα πρώτα μπλόκα στα διόδια Μαλγάρων, όπου τα τρακτέρ αναμένεται να παραταχθούν παραπλέυρως της εθνικής οδού Θεσσαλονίκης-Αθηνών, ενώ δεν θα γίνει παρακώλυση της κυκλοφορίας, καθώς όπως τονίζουν οι αγρότες δε θέλουν να τεθούν αντιμέτωποι με άλλες κοινωνικές ομάδες.

Στην Πέλλα, την προσεχή Τρίτη, οι αγρότες θα πραγματοποιήσουν γενική συνέλευση προκειμένου να αποφασίσουν που θα στήσουν τα μπλόκα τους. Χθες πραγματοποιήθηκε μηχανοκίνητη πορεία μέσα στην πόλη των Γιαννιτσών, όπου οι αγρότες παρέδωσαν τα αιτήματά τους στο δήμαρχο και στους βουλευτές του νομού. Αγροτικό μπλόκο θα στηθεί και στη Χαλκηδόνα, ενώ θα αποφασιστεί έπειτα από συναντήσεις αν θα στηθεί μπλόκο και στην Ανατολική Θεσσαλονίκη, στα πράσινα φανάρια, αλλά και σε άλλες περιοχές. Μπλόκο τέλος θα στηθεί και στην Εγνατία οδό, στο ύψος της Σιάτιστας.