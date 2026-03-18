Θεσσαλονίκη: Σε πλήρη εξέλιξη οι εργασίες για την ανάπλαση του άξονα της Αγίας Σοφίας – “Εντός χρονοδιαγράμματος”, λέει η εταιρεία – Βίντεο

Σε εξέλιξη βρίσκονται οι εργασίες για την ανάπλαση του άξονα της Αγίας Σοφίας, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης.

Από το ύψος της Τσιμισκή μέχρι και την Μητροπόλεως θα δημιουργηθεί δρόμος ήπιας κυκλοφορίας ενώ από τη Μητροπόλεως μέχρι τη Λεωφόρο Νίκης, πεζόδρομος. Οι εργασίες έχουν ξεκινήσει από τα μέσα Ιανουαρίου στο τμήμα μεταξύ Τσιμισκή και Μητροπόλεως και σύμφωνα με την κατασκευαστική εταιρεία που υλοποιεί την ανάπλαση, “οι εργασίες προχωρούν “δυναμικά και σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα”.

Σύμφωνα με την εταιρεία, “παρά τις απαραίτητες πρόσθετες παρεμβάσεις που προέκυψαν για τη βελτίωση της λειτουργικότητας του έργου, η άρτια οργάνωση μας διασφαλίζει ότι παραμένουμε εντός χρόνου”.

“Σε έναν τόσο ζωντανό εμπορικό δρόμο, η ταχύτητα πρέπει να συμβαδίζει με την ποιότητα, την τεχνική αρτιότητα και – πάνω απ’ όλα – την ασφάλεια. Ευχαριστούμε τους πολίτες για την κατανόηση. Πολύ σύντομα, η πόλη θα αποκτήσει έναν σύγχρονο και καλαίσθητο πεζόδρομο που θα αναβαθμίσει την καθημερινότητα όλων”, αναφέρει ακόμα η εταιρεία, η οποία δημοσίευσε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης βίντεο από τις εργασίες που πραγματοποιούνται.