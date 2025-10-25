Θεσσαλονίκη: Σε εξέλιξη η έξοδος των εκδρομέων του τετραημέρου – Πάνω από 20.000 οχήματα εγκατέλειψαν την πόλη

Σε εξέλιξη είναι η έξοδος του τετραημέρου της Εθνικής Επετείου της 28ης Οκτωβρίου με τους πολίτες να εγκαταλείπουν τα μεγάλα αστικά κέντρα για την Περιφέρεια. Η Τροχαία έχει θέσε σε ισχύ μέτρα για τη διευκόλυνση των εκδρομέων.

Οι θερμοκρασίες είναι ιδανικές για μία ολιγοήμερη απόδραση, με χιλιάδες Θεσσαλονικείς να αφήνουν από χθες την πόλη, άλλοι για κάποιον κοντινό προορισμό κι άλλοι για κάποιον πιο μακρινό.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, στα διόδια των Μαλγάρων υπάρχει αυξημένη κίνηση. Νωρίτερα υπήρχαν μερικές καθυστερήσεις, όμως, πλέον, τα πράγματα είναι λίγο καλύτερα.

Από τα μεσάνυχτα μέχρι και το μεσημέρι του Σαββάτου είχαν εξέλθει της Θεσσαλονίκης σχεδόν 15.000 οχήματα, ενώ περίπου 10.000 ήταν τα οχήματα, που μπήκαν στην πόλη.

Χθες, υπήρχε επίσης ιδιαίτερα αυξημένη κίνηση καθώς 45.000 οχήματα πέρασαν τα διόδια των Μαλγάρων, με τα 23.400 να αφήνουν τη Θεσσαλονίκη.

Παράλληλα, υπάρχει αυξημένη κίνηση και στα ΚΤΕΛ της Θεσσαλονίκης. Για ορισμένους προορισμούς, μάλιστα, τα δρομολόγια έχουν διπλασιαστεί.