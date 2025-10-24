Θεσσαλονίκη: Σε εξέλιξη εργασίες καθαρισμού και αποψίλωσης κατά μήκος των τειχών στην πλατεία Μουσχουντή

Ξεκίνησαν από χθες, Πέμπτη 23 Οκτωβρίου και είναι σε εξέλιξη εργασίες καθαρισμού και αποψίλωσης κατά μήκος των τειχών, στην πλατεία Μουσχουντή, στις οδούς Στουρνάρα και Κλαυδιανού, και έως τον ακάλυπτο της Δημοτικής Αγοράς, επί της οδού Ειρήνης.

Οι εργασίες εκτελούνται από την Εφορεία Αρχαιοτήτων Πόλης Θεσσαλονίκης, στο πλαίσιο του ενταγμένου έργου στο Πρόγραμμα: «Κεντρική Μακεδονία 2021-2027», με τίτλο: “ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΒΟΡΕΙΩΝ, ΒΟΡΕΙΟΔΥΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΥΤΙΚΩΝ ΤΕΙΧΩΝ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, Β΄ΦΑΣΗ” [Κωδ. Πράξης/MIS (ΟΠΣ): 6005072)].

“Στους στόχους του έργου, πέραν του πρωταρχικού που είναι η προστασία και συντήρηση του σύνθετου αυτού μνημείου, συγκαταλέγεται η πολιτιστική αλλά και συνολική ανάδειξη του υποβαθμισμένου περιβάλλοντος του οχυρωματικού περιβόλου, καθώς προσβλέπουμε ότι η αποκατάσταση των τειχών θα προκαλέσει στο μέλλον συνολικές αστικές αναπλάσεις των πλησιόχωρων περιοχών, από τις αρμόδιες τεχνικές υπηρεσίες του Δήμου Θεσσαλονίκης”, αναφέρει σε ανακοίνωσή της η Εφορεία Αρχαιοτήτων Πόλης Θεσσαλονίκης.