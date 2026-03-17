Θεσσαλονίκη: Σε 24ωρη απεργία σήμερα οι οδηγοί ταξί – Αντιδράσεις για το νέο νομοσχέδιο

Σε νέα 24ωρη απεργιακή κινητοποίηση προχωρούν σήμερα, Τρίτη, οι οδηγοί ταξί στη Θεσσαλονίκη, αντιδρώντας στο νέο νομοσχέδιο που έχει κατατεθεί στη Βουλή των Ελλήνων και αναμένεται να συζητηθεί τις επόμενες ώρες.

Οι επαγγελματίες του κλάδου εκφράζουν έντονες επιφυλάξεις για διατάξεις του νομοσχεδίου, υποστηρίζοντας ότι, στη μορφή με την οποία έχει κατατεθεί, δεν ανταποκρίνεται στις ανάγκες και τις θέσεις των οδηγών ταξί.

Σε σχετική ανακοίνωση επισημαίνεται ότι απαιτείται αναθεώρηση συγκεκριμένων άρθρων, τα οποία – όπως υποστηρίζουν – επηρεάζουν τη λειτουργία του επαγγέλματος και το θεσμικό πλαίσιο που το διέπει.

Η σημερινή κινητοποίηση πραγματοποιείται ως ένδειξη διαμαρτυρίας, με τους επαγγελματίες να επιδιώκουν να ασκήσουν πίεση προς την Πολιτεία ώστε να γίνουν αλλαγές πριν την ψήφιση του νομοσχεδίου.