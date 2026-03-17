Θεσσαλονίκη: Σε 24ωρη απεργία σήμερα οι οδηγοί ταξί – Αντιδράσεις για το νέο νομοσχέδιο

THESTIVAL TEAM

Σε νέα 24ωρη απεργιακή κινητοποίηση προχωρούν σήμερα, Τρίτη, οι οδηγοί ταξί στη Θεσσαλονίκη, αντιδρώντας στο νέο νομοσχέδιο που έχει κατατεθεί στη Βουλή των Ελλήνων και αναμένεται να συζητηθεί τις επόμενες ώρες.

Οι επαγγελματίες του κλάδου εκφράζουν έντονες επιφυλάξεις για διατάξεις του νομοσχεδίου, υποστηρίζοντας ότι, στη μορφή με την οποία έχει κατατεθεί, δεν ανταποκρίνεται στις ανάγκες και τις θέσεις των οδηγών ταξί.

Σε σχετική ανακοίνωση επισημαίνεται ότι απαιτείται αναθεώρηση συγκεκριμένων άρθρων, τα οποία – όπως υποστηρίζουν – επηρεάζουν τη λειτουργία του επαγγέλματος και το θεσμικό πλαίσιο που το διέπει.

Η σημερινή κινητοποίηση πραγματοποιείται ως ένδειξη διαμαρτυρίας, με τους επαγγελματίες να επιδιώκουν να ασκήσουν πίεση προς την Πολιτεία ώστε να γίνουν αλλαγές πριν την ψήφιση του νομοσχεδίου.

Περισσοτερες Ειδησεις

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 5 ώρες πριν

Κεφαλογιάννης: Περισσότερο ανθρώπινο δυναμικό και περισσότερα μέσα εναέριας επιτήρησης στην Κ. Μακεδονία τη νέα αντιπυρική περίοδο

ΥΓΕΙΑ 18 ώρες πριν

Δωρεάν Δράση Προληπτικού Ελέγχου και Αγωγής Υγείας σήμερα από τον δήμο Θεσσαλονίκης

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 6 ώρες πριν

Πιερρακάκης για την Ένωση Αποταμιεύσεων και Επενδύσεων: “Η ΕΕ μπορεί να ευημερήσει με τη σωστή αρχιτεκτονική”

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 3 ώρες πριν

Η ενεργειακή κρίση στο επίκεντρο της συνάντησης Πιερρακάκη-Μπιρόλ στο Παρίσι

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 15 ώρες πριν

Συντάξεις Απριλίου: Νωρίτερα η καταβολή τους λόγω της 25ης Μαρτίου

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 59 λεπτά πριν

Καλαφάτης: Η Ελλάδα διαθέτει μια νέα γενιά επιχειρήσεων που αναπτύσσουν τεχνολογίες υψηλής προστιθέμενης αξίας