Θεσσαλονίκη: Πτώσεις δέντρων τα ξημερώματα – Ζημιές σε σταθμευμένα αυτοκίνητα – Δείτε βίντεο

Προβλήματα φαίνεται ότι προκάλεσε η κακοκαιρία στη Θεσσαλονίκη καθώς έχουν καταγραφεί δύο πτώσεις δέντρων τα ξημερώματα, με αποτέλεσμα να προκληθούν ζημιές σε σταθμευμένα οχήματα.

Πιο συγκεκριμένα περίπου στις 5.00 τα ξημερώματα, ένα δέντρο έπεσε πάνω σε ΙΧ επί της οδού Αρμενοπούλου στο κέντρο της πόλης.

Το δεύτερο περιστατικό σημειώθηκε επί της οδού Νέστορος Τύπα στο Ντεπώ προκαλώντας υλικές ζημιές σε ένα όχημα.

Από τις 2 το βράδυ που έχει εκδηλωθεί η κακοκαιρία στην Θεσσαλονίκη υπάρχει ιδιαίτερη επικινδυνότητα και συνίσταται προσοχή.

