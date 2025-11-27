MENOY

ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Θεσσαλονίκη: Πότε ξεκινά το εορταστικό ωράριο των καταστημάτων για τα Χριστούγεννα – Ποιες Κυριακές θα είναι ανοιχτά

THESTIVAL TEAM

Το Σάββατο 13 Δεκεμβρίου εκκινεί το εορταστικό ωράριο λειτουργίας των εμπορικών καταστημάτων στη Θεσσαλονίκη για την περίοδο των Χριστουγέννων.

Σύμφωνα με τον Εμπορικό Σύλλογο Θεσσαλονίκης, τα καταστήματα στην πόλη θα είναι ανοιχτά τις Κυριακές 14, 21 και 28 Δεκεμβρίου από τις 11 το πρωί έως τις 6 το απόγευμα.

Δείτε αναλυτικά το εορταστικό ωράριο:

Θεσσαλονίκη

