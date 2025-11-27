Θεσσαλονίκη: Πότε ξεκινά το εορταστικό ωράριο των καταστημάτων για τα Χριστούγεννα – Ποιες Κυριακές θα είναι ανοιχτά
Φωτογραφία: Αρχείο ntime
THESTIVAL TEAM
Το Σάββατο 13 Δεκεμβρίου εκκινεί το εορταστικό ωράριο λειτουργίας των εμπορικών καταστημάτων στη Θεσσαλονίκη για την περίοδο των Χριστουγέννων.
Σύμφωνα με τον Εμπορικό Σύλλογο Θεσσαλονίκης, τα καταστήματα στην πόλη θα είναι ανοιχτά τις Κυριακές 14, 21 και 28 Δεκεμβρίου από τις 11 το πρωί έως τις 6 το απόγευμα.
Δείτε αναλυτικά το εορταστικό ωράριο: