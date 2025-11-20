MENOY

ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Θεσσαλονίκη: Πορεία στο κέντρο για την Ημέρα Μνήμης Τρανς Θυμάτων – Δείτε φωτο

Πορεία στο κέντρο της Θεσσαλονίκης πραγματοποίησαν το απόγευμα της Πέμπτης μέλη συλλογικοτήτων με αφορμή την Ημέρα Μνήμης Τρανς Θυμάτων που τιμάται στις 20 Νοεμβρίου.

Κρατώντας πανό και φωνάζοντας συνθήματα τα άτομα που συμμετείχαν στην κινητοποίηση διέσχισαν τον άξονα της Αριστοτέλους. Ξεκίνησαν από το άγαλμα Βενιζέλου όπου νωρίτερα πραγματοποίησαν συγκέντρωση.

«Κάθε χρόνο, στις 20 Νοεμβρίου, από το 1999 θυμόμαστε και τιμούμε τις ζωές που χάθηκαν. Η Rita Hester, μια μαύρη τρανς γυναίκα, δολοφονήθηκε στο σπίτι της στη Μασαχουσέτη το 1998. Η δολοφονία της, που έμεινε ατιμώρητη, συγκλόνισε την τρανς κοινότητα και αποτέλεσε την αφορμή για τη δημιουργία της Ημέρας Μνήμης Τρανς Θυμάτων. Από τότε, κάθε χρόνο, μετριόμαστε και είμαστε λιγότερα. Από τον Οκτώβριο του 2024 μέχρι σήμερα, 281 τρανς και φυλοδιαφορετικά άτομα δεν είναι μαζί μας. Χάνουμε τρανς ανθρώπους, που δολοφονήθηκαν λόγω τρανσφοβικού μίσους. Χάνουμε τρανς ανθρώπους, που δεν άντεξαν να ζουν σε μια κοινωνία που τους απορρίπτει, τα περιθωριοποιεί και τις πληγώνει καθημερινά», αναφέρει σε ανακοίνωσή του για τη σημερινή κινητοποίηση ο Ανοιχτός Συντονισμός Θεσσαλονίκης για τη Διεθνή Ημέρα Μνήμης Τρανς Θυμάτων ενώ τονίζει πως:

«Απέναντι στην τρανσφοβία που επιβάλλει την κανονικότητα της βίας και του αποκλεισμού, εμείς προτάσσουμε την οργανωμένη συλλογική δράση, τη δύναμη των κινημάτων και των κοινοτήτων μας. Διεκδικούμε έναν κόσμο, όπου ο αυτοπροσδιορισμός κάθε ατόμου θα αναγνωρίζεται χωρίς δικαστικές ή ιατρικές διαδικασίες και προϋποθέσεις, όπου οι μη δυαδικές ταυτότητες θα έχουν νομική υπόσταση, όπου οι υπηρεσίες υγείας θα είναι καθολικά προσβάσιμες, απεμφυλοποιημένες και δημόσιες, όπου η σεξεργασία θα αναγνωρίζεται ως εργασία και θα έχει νομική υπόσταση, όπου η γλώσσα του κράτους θα είναι ουδέτερη ως προς το φύλο και ο σεβασμός των αντωνυμιών αυτονόητος».

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

