Θεσσαλονίκη: Πορεία οπαδών του ΠΑΟΚ από την Τούμπα στην Καλαμαριά, στο σημείο που δολοφονήθηκε ο 20χρονος Κλεομένης

Πορεία πραγματοποίησαν οπαδοί του ΠΑΟΚ το βράδυ της Κυριακής στη Θεσσαλονίκη.

Μετά το τέλος του αγώνα του ΠΑΟΚ με τον Λεβαδειακό, οπαδοί του Δικεφάλου ξεκίνησαν από το γήπεδο της Τούμπας και κατευθύνθηκαν στην οδό Αργοναυτών, στην Καλαμαριά, στο σημείο όπου έπεσε νεκρός ο 20χρονος Κλεομένης, μετά από μαχαιριές που δέχθηκε από οπαδό του Άρη.

Αυτή την ώρα οι οπαδοί του ΠΑΟΚ επιστρέφουν προς την Τούμπα

Ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις έχουν τεθεί επί ποδός και επιτηρούν την πορεία των οπαδών του ΠΑΟΚ.

