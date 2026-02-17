Θεσσαλονίκη: Πορεία μελών της ΚΝΕ – Έκαψαν σημαία των ΗΠΑ – Βίντεο
THESTIVAL TEAM
Πορεία πραγματοποιούν αυτή την ώρα μέλη της ΚΝΕ στο κέντρο της Θεσσαλονίκης για τα γεγονότα στην Κούβα
Η πορεία ξεκίνησε μπροστά από το Αμερικανικό Προξενείο. Νωρίτερα έκαψαν τη σημαία των ΗΠΑ μπροστά από το προξενείο.
Η Τροχαία εκτρέπει την κυκλοφορία των οχημάτων ανάλογα με τα σημεία στα οποία κινούνται οι διαδηλωτές.
Δείτε βίντεο:
