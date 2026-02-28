MENOY

ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Θεσσαλονίκη: Ποιες ώρες θα είναι κλειστά τα καταστήματα σήμερα λόγω των κινητοποιήσεων για τα Τέμπη

Φωτογραφία: Intime
THESTIVAL TEAM

Με αφορμή την συμπλήρωση τριών χρόνων από το τραγικό δυστύχημα στα Τέμπη, το βράδυ της 28ης Φεβρουαρίου 2023, το Διοικητικό Συμβούλιο του Εμπορικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης καλεί τις εμπορικές επιχειρήσεις να συμμετάσχουν στις απεργιακές κινητοποιήσεις της 28ης Φεβρουαρίου 2026.

Όπως αναφέρουν στην ανακοίνωση, ο Εμπορικός Σύλλογος προτείνει στις επιχειρήσεις να δώσουν το παρών στις κινητοποιήσεις με στάση εργασίας από τις 11:00 έως τις 14:00 «προκειμένου η συμμετοχή να είναι δυνατή και μαζική στέλνοντας ξεκάθαρο μήνυμα ενότητας και αλληλεγγύης απέναντι σε κάθε αδικία».

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

Με την συμπλήρωση τριών χρόνων από το τραγικό δυστύχημα στα Τέμπη, το βράδυ της 28ης Φεβρουαρίου 2023, το Διοικητικό Συμβούλιο του Εμπορικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης αποφάσισε να συμμετάσχει ενεργά στις απεργιακές κινητοποιήσεις της 28ης Φεβρουαρίου 2026, εκφράζοντας την απαίτηση για πλήρη διερεύνηση των ευθυνών και την τιμωρία όλων όσων συνέβαλαν στο δυστύχημα.

Η μνήμη των θυμάτων και η διασφάλιση της ασφάλειας κάθε πολίτη παραμένουν αδιαπραγμάτευτες προτεραιότητες.

ΠΡΟΤΕΙΝΟΥΜΕ ΣΤΙΣ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΝΑ ΔΩΣΟΥΝ ΤΟ ΠΑΡΩΝ ΣΤΙΣ ΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΤΗΣ 28ΗΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ, με ΣΤΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ από τις 11:00 έως τις 14:00, προκειμένου η συμμετοχή να είναι δυνατή και μαζική στέλνοντας ξεκάθαρο μήνυμα ενότητας και αλληλεγγύης απέναντι σε κάθε αδικία.

Η παρουσία όλων αποτελεί μήνυμα μνήμης, δικαιοσύνης και διεκδίκησης ασφαλέστερων δημόσιων υποδομών για όλους.

Ενώνουμε τη στάση μας σε ένα κοινό αίτημα: ΝΑ ΜΗΝ ΖΗΣΟΥΜΕ ΠΟΤΕ ΞΑΝΑ ΜΙΑ ΤΕΤΟΙΑ ΤΡΑΓΩΔΙΑ.

Θεσσαλονίκη

Thestival



