ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Θεσσαλονίκη: Πλήθος κόσμου στο Σέιχ Σου για τα Κούλουμα – Χαρταετοί, μουσική και παραδοσιακά εδέσματα

THESTIVAL TEAM

Πλήθος πολιτών κατέκλυσε σήμερα, Καθαρά Δευτέρα, το Σέιχ Σου, στη Θεσσαλονίκη, γιορτάζοντας τα παραδοσιακά Κούλουμα μέσα σε εορταστική και οικογενειακή ατμόσφαιρα.

Οικογένειες με τα παιδιά τους έδωσαν το «παρών» από νωρίς το πρωί, προκειμένου να πετάξουν τον χαρταετό και να απολαύσουν τη φύση. Ο καιρός στάθηκε σύμμαχος των εκδηλώσεων, καθώς η ημέρα είναι ηλιόλουστη, ενώ το ελαφρύ αεράκι βοήθησε τους χαρταετούς να γεμίσουν τον ουρανό με χρώματα.

Η εκδήλωση περιλαμβάνει την αναβίωση πατροπαράδοτων εθίμων, με τη διανομή παραδοσιακών σαρακοστιανών εδεσμάτων και χαρταετών στους παρευρισκόμενους.

Παράλληλα, το πρόγραμμα πλαισιώνεται από παραδοσιακή μουσική ορχήστρα και τη συμμετοχή χορευτικών συγκροτημάτων της πόλης, που συμβάλλουν στη διατήρηση της πολιτιστικής κληρονομιάς.

Στη γιορτή βρέθηκε και ο δήμαρχος Θεσσαλονίκης, Στέλιος Αγγελούδης, ο οποίος συνομίλησε με πολίτες και αντάλλαξε ευχές για τη Σαρακοστή.

Σε δήλωσή του ανέφερε: «Είναι μια ηλιόλουστη και όμορφη μέρα, εύχομαι να πετάξουμε όσο το δυνατόν πιο ψηλά τους αετούς σήμερα και μαζί και τη Θεσσαλονίκη. Καλή Σαρακοστή και να είμαστε όλοι γεροί».

Θεσσαλονίκη Κούλουμα Στέλιος Αγγελούδης

