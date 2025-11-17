Θεσσαλονίκη: “Πήγαν για φασαρία, στην κόρη μου λείπει τούφα μαλλιών” λέει ο πατέρας 13χρονης που υπέστη άγριο ξυλοδαρμό από ανήλικες

Σοκάρει το νέο περιστατικό ανήλικης βίας στον Εύοσμο της Θεσσαλονίκης με θύματα δύο 13χρονα κορίτσια που ξυλοκοπήθηκαν άγρια απο μια παρέα άλλων ανήλικων κοριτσιών. Ο πατέρας ενός εκ των θυμάτων μιλάει στο newsit.gr για όσα έγιναν.

Το περιστατικό σημειώθηκε γύρω στις 9 το βράδυ της Παρασκευής 14.11.2025 στον Εύοσμο της Θεσσαλονίκης. Επτά, συνολικά, κορίτσια ηλικίας 13 και 14 ετών επιτέθηκαν, χτύπησαν και εξύβρισαν δύο άλλα 13 χρονα κορίτσια, ενώ δύο απο τις ανήλικες βιντεοσκοπούσαν όσα συνέβαιναν.

Ο πατέρας μίας απο τις δυο 13χρονες που έπεσε θύμα των ανήλικων κοριτσιών μιλάει στο newsit.gr και περιγράφει όλα όσα έγιναν:

«Σε αυτή την περιοχή έχει ένα καφέ στο οποίο η κόρη μου με τη φίλη της συνηθίζουν να πηγαίνουν τα απογεύματα για να πιούν ένα χυμό. Προφανώς τα άλλα κορίτσια που γνώριζαν τη φίλη της κόρης μου, έμαθαν ότι βρίσκονται εκεί και πήγαν με σκοπό να κάνουν φασαρία.

Δεν γνωρίζω γιατί, η κόρη μου δεν τις ήξερε. Τις γνώριζε η φίλη της, η οποία δέχτηκε και τη μεγαλύτερη επίθεση. Ίσως μεταξύ τους να είχαν κάποιες παιδιάστικες μικροδιαφορές. Η κόρη μου βρέθηκε στο λάθος σημείο τη λάθος στιγμή. Πήγαν πρώτα στο πάρκο που βρίσκεται εκεί και μετά τις παρέσυραν σε μια πυλωτή πολυκατοικίας για να μιλήσουν. Εκεί ξεκίνησε ο καυγάς.

Άρχισαν να χτυπούν πρώτα τη φίλη της κόρης μου. Η κόρη μου ζήτησε τον λόγο, για ποιο λόγο την χτυπούν. Αντέδρασε, όταν βλέπεις έναν άνθρωπο να τον χτυπούν δεν είναι λογικό να αντιδράσεις; Τότε επιτέθηκαν και στην κόρη μου και της αφαίρεσαν και το κινητό τηλέφωνο που είχε μαζί της. Η φίλη της κόρης μου αιμορραγούσε απο τη μύτη, ενώ στη δικιά μου κόρη έλειπε και μια τούφα μαλλιών από το κεφάλι της.

Τη χτύπησαν με σφαλιάρες. Και όλα αυτά τα βιντεοσκοπούσαν και με κινητά τηλέφωνα. Ήρθαν στο σπίτι μας και πήγαμε στην αστυνομία. Η κόρη μου είναι λίγο φοβισμένη και σοκαρισμένη αλλά είναι καλά. Έμεινε και ένα 24ωρο προληπτικά στο νοσοκομείο».

Από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Κορδελιού-Ευόσμου συνελήφθησαν έξι από τα επτά κορίτσια, ενώ σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία κατά περίπτωση για σωματικές βλάβες από κοινού, εξύβριση από κοινού, παράβαση του Νόμου περί προσωπικών δεδομένων και κλοπή. Όμως συνελήφθησαν και γονείς για παραμέληση εποπτείας ανηλίκων. Τόσο τα κορίτσια, όσο και οι γονείς τους αφέθηκαν ελεύθεροι με εντολή Εισαγγελέα.

Η μητέρα μιας από τις ανήλικες, η οποία συνελήφθη μαζί με την κόρη της αναφέρει στο newsit.gr:

«Δεν τις γνώριζαν τα κορίτσια, τυχαία στον δρόμο έγιναν αυτά. Τι να κάνουμε, συμβαίνουν αυτά δυστυχώς. Παιδιά είναι, ευτυχώς είναι καλά όλα».