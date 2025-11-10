Θεσσαλονίκη: Πέθανε ο δημοσιογράφος Σταύρος Πασάκος

Η δημοσιογραφική οικογένεια της Θεσσαλονίκης θρηνεί την απώλεια του δημοσιογράφου Σταύρου Πασάκου σε ηλικία 70 ετών μετά από πολύμηνη μάχη με ασθένεια.

Ο Σταύρος Πασάκος γεννήθηκε στην Κω και ασχολήθηκε από νεαρή ηλικία με την δημοσιογραφία. Από την δεκατία του ’80 έζησε στην Θεσσαλονίκη όπου εργάστηκε ως ρεπόρτερ, συντάκτης και αρχισυντάκτης για πολλά χρόνια σε εφημερίδες («Θεσσαλονίκη») , στο ΑΠΕ ΜΠΕ και σε ραδιοτηλεοπτικά μέσα : Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης, Ραδιοφωνικό Σταθμό Μακεδονίας (ΕΡΤ), Mega Δημοτικό ραδιόφωνο Κώ, κ.α.

Ήταν μέλος της ΕΣΗΕΜΘ ενώ είχε εκδώσει τρεις ποιητικές συλλογές.

Η ανακοίνωση της ΕΣΗΕΜΘ:

Η Ένωση Συντακτών Μακεδονίας-Θράκης αποχαιρετά με θλίψη τον Σταύρο Πασάκο, που πέθανε σήμερα, Δευτέρα 10 Νοεμβρίου 2025, σε ηλικία 70 ετών, ύστερα από πολύμηνη ασθένεια.

Γεννημένος το 1955 στην Κω, ασχολήθηκε από νεαρή ηλικία με τη δημοσιογραφία. Ήρθε στη Θεσσαλονίκη τη δεκαετία του 1980 και εργάστηκε στις εφημερίδες Απογευματινή, Έθνος και Θεσσαλονίκη, στο Mega Channel, στο ραδιόφωνο της ΕΡΤ3, στο Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης FM100 και στο ΑΠΕ-ΜΠΕ.

Ασχολήθηκε επίσης με τη λογοτεχνία και έγραψε τρία μυθιστορήματα.

Η κηδεία του θα γίνει στην ιδιαίτερη πατρίδα του, την Κω, σε ημερομηνία που θα ανακοινωθεί.

Η ΕΣΗΕΜ-Θ εκφράζει τα συλλυπητήριά της στην οικογένεια του εκλιπόντος.