Θεσσαλονίκη: Πασχαλινό σκηνικό με σούβλες μέσα στην πόλη – Δείτε βίντεο

Από νωρίς σήμερα (12/4) το πρωί στήθηκαν οι σούβλες σε γειτονιές της Θεσσαλονίκης. Όσοι έμειναν εντός των τειχών ανήμερα του Πάσχα, αντάμωσαν σε αυλές και σπίτια, τσούγκρισαν αβγά και αντάλλαξαν πασχαλινές ευχές.

Οι ψήστες, άρχισαν από το πρωί την προετοιμασία για το ψήσιμο του παραδοσιακού οβελία.

Σε μια γειτονιά της Ευκαρπίας, μια παρέα σχεδόν 50 ατόμων «άνοιξε την πόρτα της» στην κάμερα της ΕΡΤ και τη Δέσποινα Κρητικού. Μικροί και μεγάλοι απολαμβάνουν τα παραδοσιακά εδέσματα και το γλέντι δεν αργεί να στηθεί. Ο καιρός παραμένει μέχρι στιγμής σύμμαχος, με λίγα σύννεφα, αλλά και αεράκι που βοηθά στα κάρβουνα.

