ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Θεσσαλονίκη: Παρκάρισμα για… όσκαρ στην Τούμπα – Άφησε το ΙΧ σε πεζοδρόμιο, έκλεισε και την είσοδο πολυκατοικίας – Δείτε φωτο

THESTIVAL TEAM

Δεν έχουν τέλος τα περιστατικά παράνομης στάθμευσης στη Θεσσαλονίκη.

Αυτή τη φορά ένας οδηγός αποφάσισε να σταθμεύσει το αυτοκίνητό του σχεδόν ολόκληρο πάνω σε πεζοδρόμιο, αδιαφορώντας για τη μετακίνηση των πεζών. Μάλιστα, άφησε με τέτοιο τρόπο το ΙΧ πάνω στο πεζοδρόμιο που έκλεισε και την είσοδο στον αύλειο χώρο πολυκατοικίας!

Το περιστατικό έγινε σήμερα το βράδυ στην οδό Επταλόφου στην Κάτω Τούμπα. Αγανακτισμένοι περίοικοι σε ένδειξη διαμαρτυρίας σήκωσαν τους υαλοκαθαριστήρες του παρανόμως σταθμευμένου οχήματος.

Δείτε φωτογραφίες:

