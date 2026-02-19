Θεσσαλονίκη: Παρέμβαση του Ρουβίκωνα σε φαρμακείο – “Ανύπαρκτες άδειες, απλήρωτες υπερωρίες” – Βίντεο

Παρέμβαση σε φαρμακείο στη Θεσσαλονίκη πραγματοποίησαν μέλη του Ρουβίκωνα.

Σε ανακοίνωσή τους κάνουν λόγο για “εργοδοτικές αυθαιρεσίες, ανύπαρκτες άδειες και απλήρωτες υπερωρίες”.

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

“Πίσω από την «ευπαρουσίαστη» βιτρίνα ενός συνοικιακού φαρμακείου, οι ιδιοκτήτες Όλγα Ακριβού και Νικολαΐδης Σπύρος καθως και ο αδερφός του, Αλέξανδρος Νικολαΐδης καταπατούν τα πιο βασικά εργασιακά δικαιώματα: ανύπαρκτες άδειες, απλήρωτες υπερωρίες που χαρακτηρίζονται «οικογενειακή συνεισφορά» και απροειδοποίητες απολύσεις συνθέτουν ένα καθεστώς εργασιακής τρομοκρατίας.

Τα αφεντικά από τη θέση του καταπιεστή, οπλισμένα με το συμφέρον και την εξουσία της ιδιοκτησίας, αντιμετωπίζουν τους εργαζόμενους ως μηχανές παραγωγής κέρδους με μοναδική τους έγνοια το πώς θα συσσωρεύσουν φράγκα στις πλάτες τους. Όταν αυτοί οι όλο και αυξανόμενοι στόχοι πωλήσεων δεν επιτυγχάνονται, οι εργαζόμενοι του φαρμακείου απειλούνται κατ’ ιδίαν με μειώσεις μισθού και απωλήσεις. Η λαγνεία για το διαρκές κέρδος απαγορεύει στους εργαζομένους τα διαλείμματα εντός ωραρίου, ενώ οι ίδιοι φοβούνται να ζητήσουν άδεια ακόμη και για σοβαρούς λόγους υγείας, καθώς έχουν υπάρξει λόγοι αυθαίρετης απόλυσης. Άδειες-δολώματα μόνο για όσους δέχονται πλήρως και υποτάσσονται στις καταπιεστικές συνθήκες που υπαγορεύουν τα αφεντικά και βεβιασμένες παραιτήσεις για όσους διαφωνούν διατηρούν την σχέση εκμετάλλευσης και εξαθλίωσης μεταξύ αφεντικού και εργαζομένου.

Όπως έχουμε τονίσει τόσες φορές, τα εργασιακά μας δικαιώματα δεν είναι διαπραγματεύσιμα, δεν θα υποχωρήσουμε απέναντι σε κανένα αφεντικό που μας εκμεταλλεύεται, όσο μικρό ή μεγάλο μπορεί να είναι.

Όταν το κράτος και οι αρµόδιες υπηρεσίες κλείνουν τα µάτια, η δική µας και μόνο αλληλεγγύη και ο οργανωμένος αγώνας µπορούν να φέρουν λύσεις.

Εµείς οι ίδιοι πρέπει να σταθούµε απέναντι στην αδικία. Η ενδυνάμωση της εργατικής τάξης χρειάζεται πράξεις, όχι λόγια.

ΜΕ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΑΓΩΝΑ ΣΠΑΜΕ ΤΟΝ ΤΣΑΜΠΟΥΚΑ ΤΩΝ ΑΦΕΝΤΙΚΩΝ

Ρουβίκωνας”.