MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Θεσσαλονίκη: Παρέμβαση με πανό έξω από τα γραφεία της Pfizer – Δείτε φωτογραφίες

Φωτογραφία: Ταξική Πρωτοβουλία Βάσης εργαζομένων στις τηλεπικοινωνίες & την πληροφορική
|
THESTIVAL TEAM

Παρέμβαση με πανό και μοίρασμα κειμένων πραγματοποιήθηκε έξω από τα γραφεία της Pfizer Hellas στη Θεσσαλονίκη.

Όπως αναφέρει η Ταξική Πρωτοβουλία Βάσης εργαζομένων στις Τηλεπικοινωνίες & την Πληροφορική, “Μετά τη καταγγελία του Επιχειρησιακού Σωματείου εργαζομένων της εταιρίας για το “κλείσιμο εκατοντάδων θέσεων εργασίας, αυξημένο φόρτο, απλήρωτες υπερωρίες και εργασιακή εξάντληση, αλλά και κλίμα φόβου που προσπαθεί να επιβάλλει με σκοπό την αποτροπή της συνδικαλιστικής δράσης”, πραγματοποιήθηκε παρέμβαση με πανό και μοίρασμα κειμένων έξω από τα γραφεία της Pfizer Hellas στη Θεσσαλονίκη.

“Η Pfizer, μέσα από την συνεχή ανάγκη για αυξανόμενη κερδοφορία, στοχεύει στη μείωση του κόστους παραγωγής κατά περίπου 7,7 δισεκατομμύρια δολάρια έως το τέλος του 2027, με τους εργαζόμενους και τις εργαζόμενες να πληρώνουν αυτό το κόστος”, καταλήγει η ανακοίνωση.

Pfizer Θεσσαλονίκη

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

