Θεσσαλονίκη: Παρέμβαση από ΚΚΕ και ΚΝΕ σε τρένο για τη μεταφορά εξοπλισμών του ΝΑΤΟ – “Έξω η Ελλάδα από τον πόλεμο” – Δείτε φωτο

Παρέμβαση σε στον σιδηροδρομικό σταθμό στη Θεσσαλονίκη πραγματοποιήσαν χθες μέλη του ΚΚΕ και της ΚΝΕ, εκφράζοντας την αντίθεσή τους για τη μεταφορά εξοπλισμών του ΝΑΤΟ “με τελικό προορισμό την Ουκρανία”.

Αναλυτικά η ανακοίνωση

Με μια μαχητική, αποφασιστική παρέμβαση στον σιδηροδρομικό σταθμό, σε τρένο που μετέφερε πολεμικούς εξοπλισμούς για ΝΑΤΟικούς σκοπούς με τελικό προορισμό την Ουκρανία, τα μέλη του ΚΚΕ και της ΚΝΕ στη Θεσσαλονίκη, έστειλαν μήνυμα για απεμπλοκή της χώρας μας από τους ιμπεριαλιστικούς πολέμους και σχεδιασμούς των ΗΠΑ – ΝΑΤΟ – ΕΕ, για να φύγουν εδώ και τώρα οι βάσεις από τη χώρα μας και το ΝΑΤΟικό Στρατηγείο.

Η εμπλοκή της Ελλάδας στο ιμπεριαλιστικό σφαγείο έχει κυριολεκτικά κατακλύσει και τον σιδηρόδρομο στη Θεσσαλονίκη με φορτία θανάτου, με καθημερινά δρομολόγια μεταφοράς πολεμικού υλικού και στρατιωτικών οχημάτων τα οποία ξεκινούν από το μηχανοστάσιο και τον εμπορευματικό σταθμό και καταλήγουν μέσω διαφόρων οδών στα σύνορα προς Βουλγαρία και με τελικό προορισμό το ιμπεριαλιστικό σφαγείο στην Ουκρανία.

Η μετατροπή της περιοχής αλλά και συνολικά της χώρας σε ένα τεράστιο πολεμικό ορμητήριο των ΝΑΤΟικών – από τον βορρά ως και τον νότο, παρά τον εφησυχασμό που προσπαθεί να καλλιεργήσει η κυβέρνηση στον λαό, επιβεβαιώνει την άμεση εμπλοκή της χώρας, η οποία τη καθιστά παράλληλα και στόχο αντιποίνων για τα αντίπαλα ιμπεριαλιστικά στρατόπεδα.

Ταυτόχρονα, η μεταφορά των πολεμικών εξοπλισμών δημιουργεί τεράστιους κινδύνους για «νέα Τέμπη του πολέμου» όχι μόνο στο σιδηροδρομικό δίκτυο αλλά και σε κατοικημένες περιοχές από τις οποίες διέρχονται.

Τα μέλη του ΚΚΕ και της ΚΝΕ έγραψαν με μπογιά στα ΝΑΤΟικά βαγόνια το σύνθημα: «Έξω η Ελλάδα από τον πόλεμο», ενώ κρατώντας πανό και φωνάζοντας συνθήματα έστειλαν μήνυμα απαιτώντας να γυρίσουν πίσω όλες οι ελληνικές ένοπλες δυνάμεις που βρίσκονται εκτός συνόρων και να ξεκουμπιστούν οι αμερικανοΝΑΤΟικοί φονιάδες από την Θεσσαλονίκη και όλη την περιοχή.

Σε δήλωσή του από το σημείο της παρέμβασης, ο Λεωνίδας Στολτίδης, βουλευτής Β’ Θεσσαλονίκης του ΚΚΕ, σημείωσε:

«Το ΚΚΕ έχει κάνει σαφές και στην κυβέρνηση και στα μονοπωλιακά συμφέροντα ότι δεν πρόκειται να επιτρέψει ο λαός μας να γίνει θύμα μιας εμπλοκής σε έναν βρώμικο πόλεμο για τα συμφέροντα μιας χούφτας παράσιτων στην οικονομία.

Ο λαός μας δεν έχει δώσει σε κανέναν άδεια να γίνει η χώρα μας ξέφραγο αμπέλι, δρόμος για να μεταφέρονται εξοπλισμοί που εξοντώνουν άλλους λαούς. Δεν έχει δώσει καμία άδεια σε κανέναν να χρησιμοποιούνται εξοπλισμοί για την άμυνα της χώρας στην υπηρεσία άλλων συμφερόντων, δεν έχει δώσει κανένα δικαίωμα δεκάδες δισεκατομμύρια που θα μπορούσαν να λύσουν όλα τα κρίσιμα ζητήματα στην υγεία, στην παιδεία, στην κοινωνική πολιτική, στις κρίσιμες υποδομές, στην άμυνα της χώρας, να ξοδεύονται σε φρεγάτες και αεροπλάνα τα οποία τοποθετούνται όπου βρίσκονται τα συμφέροντα των εφοπλιστών και της αστικής τάξης για να πάρουν καλύτερο μερίδιο από τη σφαγή άλλων λαών, την ανοικοδόμηση, αλλά και την μοιρασιά ενεργειακών πηγών και δρόμων μεταφοράς εμπορευμάτων.

Δεν είναι αυτό το μέλλον που ανήκει στους λαούς και οι λαοί θα διεκδικήσουν το δικό τους μέλλον, παλεύοντας. Και καλούμε τον ελληνικό λαό, να δώσει όλες του τις δυνάμεις το επόμενο διάστημα για την απεμπλοκή, για την οποιαδήποτε εμπλοκή ό,τι και μορφή και να έχει της χώρας μας, να ξεκουμπιστούν οι βάσεις και να πάρει τα πράγματα στα χέρια του, ακόμα και την ίδια την εξουσία, για να χαράξει ένα μέλλον, μια κοινωνία με ευημερία και αλληλεγγύη με τους λαούς του υπόλοιπου κόσμου».

Τέλος, τα μέλη του ΚΚΕ και της ΚΝΕ απηύθυναν κάλεσμα στους εργαζόμενους στον σιδηρόδρομο όπως και σε όλο το λαό της Θεσσαλονίκης να συμμετέχουν στο συλλαλητήριο που διοργανώνουν η ΕΔΥΕΘ και Εργατικά Σωματεία της πόλης, το Σάββατο 21 Μάρτη στις 11.30 π.μ., μπροστά από το πρώην Γ’ Σώμα Στρατού, με αίτημα να κλείσει το ΝΑΤΟικό Στρατηγείο Ταχείας Επέμβασης (NRDC- GR) που εδρεύει εκεί, να απεμπλακεί η Ελλάδα από τη σφαγή, να σταματήσουν οι υποδομές της πόλης να χρησιμοποιούνται από τις αμερικανοΝΑΤΟικές δυνάμεις.