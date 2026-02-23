MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Θεσσαλονίκη: Παραδοσιακό γλέντι για τα Κούλουμα στο πάρκο της Νέας Ελβετίας – Δείτε βίντεο

|
ΧΡΗΣΤΟΣ ΝΑΝΟΥΣΗΣ

Σε γιορτινή ατμόσφαιρα πραγματοποιήθηκαν οι εκδηλώσεις για τα Κούλουμα στο πάρκο της Νέα Ελβετία, στη Θεσσαλονίκη, όπου πλήθος πολιτών έδωσε το «παρών» για να γιορτάσει την Καθαρά Δευτέρα.

Οικογένειες, παρέες και μικρά παιδιά εκμεταλλεύτηκαν τον καλό καιρό και συμμετείχαν στην εκδήλωση που διοργάνωσε ο δήμος για την πρώτη ημέρα της Σαρακοστής, απολαμβάνοντας στιγμές χαράς και ξεγνοιασιάς.

Στον χώρο στήθηκε ένα παραδοσιακό γλέντι με χορούς και τραγούδια από όλη την Ελλάδα, ενώ το πρόγραμμα περιλάμβανε την αναβίωση πατροπαράδοτων εθίμων. Παράλληλα, προσφέρθηκαν στους παρευρισκόμενους σαρακοστιανά εδέσματα, όπως επιβάλλει το έθιμο της ημέρας.

Ιδιαίτερο χρώμα στην εκδήλωση έδωσαν τα παραδοσιακά χορευτικά συγκροτήματα, τα οποία παρουσίασαν χορούς από διάφορες περιοχές της χώρας, κερδίζοντας το θερμό χειροκρότημα του κοινού.

Θεσσαλονίκη Κούλουμα

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

ΑΘΛΗΤΙΚΑ 17 ώρες πριν

Τένις: Πρώτος τίτλος Challenger για τον Σακελλαρίδη – Δείτε βίντεο

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 15 ώρες πριν

Λαμία: Έσερνε 83χρονη στον δρόμο για να της αρπάξει την τσάντα την ώρα που η ηλικιωμένη πήγαινε στην εκκλησία

LIFESTYLE 2 ώρες πριν

Ιωάννα Δεσύλλα για Μιχάλη Σηφάκη στο Survivor: Μου την έπεφτε ξεκάθαρα ενώ έχει σχέση έξω από το παιχνίδι

ΑΘΛΗΤΙΚΑ 22 ώρες πριν

Ρονάλντο: Ανήκω στη Σαουδική Αραβία – Θέλω να συνεχίσω εδώ

MEDIA NEWS 13 ώρες πριν

Βολές Φ. Παντελάκη για Μ. Σηφάκη: Δεν θυμόταν τον αριθμό της κοπέλας του!

ΚΟΙΝΩΝΙΑ 7 λεπτά πριν

Θεσσαλονίκη: Παραδοσιακό γλέντι για τα Κούλουμα στο πάρκο της Νέας Ελβετίας – Δείτε βίντεο