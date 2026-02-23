Θεσσαλονίκη: Παραδοσιακό γλέντι για τα Κούλουμα στο πάρκο της Νέας Ελβετίας – Δείτε βίντεο

Σε γιορτινή ατμόσφαιρα πραγματοποιήθηκαν οι εκδηλώσεις για τα Κούλουμα στο πάρκο της Νέα Ελβετία, στη Θεσσαλονίκη, όπου πλήθος πολιτών έδωσε το «παρών» για να γιορτάσει την Καθαρά Δευτέρα.

Οικογένειες, παρέες και μικρά παιδιά εκμεταλλεύτηκαν τον καλό καιρό και συμμετείχαν στην εκδήλωση που διοργάνωσε ο δήμος για την πρώτη ημέρα της Σαρακοστής, απολαμβάνοντας στιγμές χαράς και ξεγνοιασιάς.

Στον χώρο στήθηκε ένα παραδοσιακό γλέντι με χορούς και τραγούδια από όλη την Ελλάδα, ενώ το πρόγραμμα περιλάμβανε την αναβίωση πατροπαράδοτων εθίμων. Παράλληλα, προσφέρθηκαν στους παρευρισκόμενους σαρακοστιανά εδέσματα, όπως επιβάλλει το έθιμο της ημέρας.

Ιδιαίτερο χρώμα στην εκδήλωση έδωσαν τα παραδοσιακά χορευτικά συγκροτήματα, τα οποία παρουσίασαν χορούς από διάφορες περιοχές της χώρας, κερδίζοντας το θερμό χειροκρότημα του κοινού.