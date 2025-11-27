Θεσσαλονίκη: Παραδίδεται σήμερα ο αναβαθμισμένος σταθμός μετεπιβίβασης του ΟΑΣΘ στο ΙΚΕΑ

Ο Οργανισμός Αστικών Συγκοινωνιών Θεσσαλονίκης με ανακοίνωσή του, ενημερώνει το επιβατικό κοινό ότι ολοκληρώθηκαν οι εργασίες αποκατάστασης του οδοστρώματος στον Σταθμό Μετεπιβίβασης του ΟΑΣΘ στο ΙΚΕΑ και ο χώρος θα παραδοθεί αναβαθμισμένος σήμερα Πέμπτη, 27 Νοεμβρίου, αμέσως μόλις εκδοθούν οι απαραίτητες εγκρίσεις από τον ΟΣΕΘ.

«Θέλω να ευχαριστήσω θερμά την εταιρεία που διαχειρίζεται το εμπορικό κέντρο, η οποία ικανοποίησε το αίτημά μας και προχώρησε σε εργασίες αποκατάστασης του οδοστρώματος στον Σταθμό Μετεπιβίβασης του ΟΑΣΘ, ενός χώρου ο οποίος μας έχει παραχωρηθεί από το 2002 με χρησιδάνειο», δηλώνει ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος του Οργανισμού Κώστας Ταγγίρης.

Στο πλαίσιο των εργασιών, αντικαταστάθηκε και ενισχύθηκε ο ασφαλτοτάπητας σε όλη την έκταση του σταθμού, όπου σταθμεύουν και κινούνται τα λεωφορεία. Επιπλέον, ενισχύθηκαν αγωγοί Οργανισμών Κοινής Ωφέλειας, οι οποίοι διέρχονται κάτω από το οδόστρωμα του Σταθμού.

Πέρα από τις εργασίες για την αποκατάσταση των φθορών στο οδόστρωμα, τις οποίες ανέλαβε εξολοκλήρου η εταιρεία που διαχειρίζεται το εμπορικό κέντρο, ο ΟΑΣΘ, με δική του εργολαβία, για την καλύτερη οργάνωση του χώρου προχώρησε σε εργασίες αναβάθμισης των υποδομών του και σε οριζόντια διαγράμμιση του οδοστρώματος.

Στο πλαίσιο των εργασιών του Οργανισμού αποξηλώθηκαν και αντικαταστάθηκαν από καινούριους οι φθαρμένοι υαλοπίνακες, καθαρίστηκαν και ελέγχθηκαν τα μεταλλικά στηρίγματα, στεγανοποιήθηκαν οι ενώσεις, απομακρύνθηκαν οι σκουριές και οι ρύποι από όλες τις στάσεις.

«Ο Σταθμός Μετεπιβίβασης του ΟΑΣΘ αποτελεί έναν κομβικό πυλώνα για τις αστικές μετακινήσεις της Ανατολικής Θεσσαλονίκης και με τις εργασίες που πραγματοποιήθηκαν ενισχύεται η ασφάλεια και η λειτουργικότητά του και, εν τέλει, η ποιότητα εξυπηρέτησης του επιβατικού κοινού. Ο χώρος είναι πιο σύγχρονος και ευπρεπής, αντικατοπτρίζοντας τον σεβασμό του Οργανισμού προς τους χρήστες των μέσων μαζικής μεταφοράς», καταλήγει ο κ. Ταγγίρης.

Υπενθυμίζεται ότι στον Σταθμό Μετεπιβίβασης του ΟΑΣΘ στο ΙΚΕΑ τερματίζουν τρεις λεωφορειακές γραμμές του Οργανισμού και συγκεκριμένα:

2Κ που εκτελεί το δρομολόγιο Α.Σ. ΙΚΕΑ – ΚΤΕΛ Μακεδονία

3Κ που εκτελεί το δρομολόγιο Α.Σ. ΙΚΕΑ – Ν.Σ. Σταθμός και

72 που εκτελεί το δρομολόγιο Α.Σ. ΙΚΕΑ – Νέα Μηχανιώνα.

Επιπλέον, στον ίδιο σταθμό σταθμεύουν και λεωφορειακές γραμμές των ΚΤΕΛ.