Θεσσαλονίκη: Πάνω από 4.000 ανοιχτές θέσεις εργασίας στις “Ημέρες Καριέρας” – Σε ποια επαγγέλματα η ζήτηση είναι μεγάλη

Η μεγαλύτερη εκδήλωση εύρεσης εργασίας της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (ΔΥΠΑ) πραγματοποιείται την Παρασκευή 13 και το Σάββατο 14 Φεβρουαρίου στο Βελλίδειο Συνεδριακό Κέντρο στη Θεσσαλονίκη.

Με ιδιαίτερα αυξημένη συμμετοχή στις “Ημέρες Καριέρας” συμμετέχουν 150 επιχειρήσεις από ένα ευρύ φάσμα κλάδων της οικονομίας, προσφέροντας περισσότερες από 4.000 θέσεις εργασίας.

Οι ενδιαφερόμενοι είχαν την ευκαιρία να συνομιλήσουν απευθείας με στελέχη ανθρώπινου δυναμικού επιχειρήσεων, να ενημερωθούν για τις διαθέσιμες θέσεις και να συμμετάσχουν σε επιτόπιες συνεντεύξεις.

Στο πλαίσιο της διοργάνωσης, ο Υποδιοικητής της ΔΥΠΑ, Βασίλης Γεωργιάδης ανέφερε ότι: “Όλοι οι πολίτες μπορούν να προσέλθουν ελεύθερα με το βιογραφικό τους προκειμένου να κάνουν μια συνέντευξη με την επιχείρηση και την ειδικότητα με την οποία ενδιαφέρονται”.

“Οι Ημέρες Καριέρας δεν αφορούν μόνο τους άνεργους που αναζητούν μια νέα θέση εργασίας αλλά αφορά και τους εργαζόμενους οι οποίοι μπορεί να επιθυμούν να αλλάξουν μια επαγγελματική στέγη ή να κάνουν στροφή στην καριέρα τους και να αλλάξουν ειδικότητα” τόνισε ο κ. Γεωργιάδης.

Σύμφωνα με τον ίδιο, οι θέσεις καλύπτουν το σύνολο των επαγγελματικών κλάδων της ελληνικής οικονομίας οπότε υπάρχουν θέσεις από υποχρεωτικής εκπαίδευσης μέχρι κατόχους διδακτορικού.

Υψηλή ζήτηση σε Τεχνικά Επαγγέλματα και Πληροφορική

Οι ειδικότητες που έχουν κατά κύριο λόγο την υψηλότερη ζήτηση είναι τα τεχνικά επαγγέλματα. Όπως αναφέρει ο κ. Γεωργιάδης λόγω και της οικονομικής ανάπτυξης η ζήτηση είναι μεγαλύτερη από την προσφορά ενώ παράλληλα επισήμανε ότι τις τελευταίες τρεις δεκαετίες τα τεχνικά επαγγέλματα αντιμετωπίστηκαν ρατσιστικά από την ελληνική κοινωνία.

Επίσης υψηλή ζήτηση καταγράφεται και στα επαγγέλμτα της πληροφορικής και των οικονομικών αλλά κατά γενική ομολογία στις Ημέρες Καριέρας οι ενδιαφερόμενοι θα βρούν όλες τις ειδικότητες.

Στις Ημέρες Καριέρας παραβρέθηκε και ο Συντονιστής του Γραφείου του Πρωθυπουργού στη Θεσσαλονίκη Γιάννης Παπαγεωργίου τονίζοντας τη σημασία του θεσμού.

Αναφερόμενος στην διοργάνωση της ΔΥΠΑ που γίνεται στη Θεσσαλονίκη ανέφερε ότι: “είναι ευχάριστο το γεγονός ότι πάνω από 150 εταιρείες βρίσκονται στις Ημέρες Καριέρας και υπάρχουν διαθέσιμες πάνω από 4.000 θέσεις εργασίας” ενώ παράλληλα τόνισε ότι η ΔΥΠΑ έχει αλλάξει πρόσωπο και έχει γίνει πιο εξωστρεφής και φιλική προς τους πολίτες.