Θεσσαλονίκη: Ουρές έξω από γνωστό κατάστημα για μπακαλιάρο και σκορδαλιά – Γεμάτες οι ταβέρνες – Δείτε βίντεο

Η Ελλάδα γιορτάζει σήμερα την 25η Μαρτίου, με τον μπακαλιάρο και τη σκορδαλιά να έχουν τη τιμητική τους όπως είθισται τέτοια μέρα του χρόνου.

Στο κέντρο της Θεσσαλονίκης και συγκεκριμένα στα Λαδάδικα, πλήθος κόσμου επέλεξε να φάει έξω σε ταβερνάκια αυτό το μοναδικό έδεσμα, ενώ από νωρίς το πρωί έχουν σχηματιστεί ουρές για μια μερίδα μπακαλιάρου με σκορδαλιά.

Μάλιστα σε πολλά εστιατόρια και ταβέρνες υπάρχουν ουρές, με τον κόσμο να περιμένει υπομονετικά να αδειάσει κάποιο τραπέζι έτσι ώστε να καθίσει. Μικροί και μεγάλοι οπλίζονται με υπομονή, έτσι ώστε να τιμήσουν τη παράδοση τρώγοντας μπακαλιάρο, σκορδαλιά και άλλα παστά ή θαλασσινά.

Γιατί τρώμε μπακαλιάρο τη 25η Μαρτίου;

Η 25η Μαρτίου πέφτει πάντα μέσα στη Σαρακοστή, περίοδο νηστείας για την Ορθόδοξη Εκκλησία. Ωστόσο, η Εκκλησία επιτρέπει την κατανάλωση ψαριού αυτή την ημέρα, λόγω της μεγάλης εορτής του Ευαγγελισμού. Ο μπακαλιάρος επιλέχθηκε παραδοσιακά γιατί ήταν εύκολο να διατηρηθεί (λόγω της παστώδους μορφής του) και ήταν πιο προσιτός οικονομικά από τα φρέσκα ψάρια, ιδιαίτερα σε περιοχές μακριά από τη θάλασσα.

Ο μπακαλιάρος λέγεται ότι έφτασε στο ελληνικό τραπέζι κοντά στο τέλος του 15ου αιώνα. Πολύ γρήγορα καθιερώθηκε ως το εθνικό φαγητό της 25ης Μαρτίου. Αποτέλεσε την εύκολη και φθηνή ταυτόχρονα λύση, έθιμο που καλά κρατά μέχρι τις μέρες μας. Όποιες και αν ήταν οι καιρικές συνθήκες οι πιστοί ήξεραν ότι θα βρουν παστό μπακαλιάρο ακόμη και στα μικρά μπακάλικα.