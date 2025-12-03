MENOY

Θεσσαλονίκη: Οδηγοί ταξί και πωλητές λαϊκών αγορών σε κοινή μηχανοκίνητη πορεία προς τα Μάλγαρα – Θα διαμαρτυρηθούν μαζί με τους αγρότες- Δείτε βίντεο

Στους δρόμους έχουν βγει σήμερα ιδιοκτήτες και οδηγοί ταξί καθώς και παραγωγοί και πωλητές λαϊκών αγορών, στη Θεσσαλονίκη. Πριν από λίγο ξεκίνησαν κοινή μηχανοκίνητη πορεία διαμαρτυρίας προς το μπλόκο των αγροτών στα διόδια των Μαλγάρων.

Οι επαγγελματίες των δύο κλάδων διαμαρτύρονται για προβλήματα των κλάδων τους και βγήκαν στους δρόμους με τα οχήματά τους. Οι παραγωγοί και πωλητές των λαϊκών αγορών ξεκίνησαν από την Τούμπα και με μηχανοκίνητη πορεία πήγαν αρχικά στο ΥΜΑΘ, όπου επέδωσαν ψήφισμα με τα αιτήματά τους.

Στη συνέχεια κατευθύνθηκαν στον σταθμό των ΚΤΕΛ “Μακεδονία”, όπου τους περίμεναν οι οδηγοί ταξί.

Τόσο οι οδηγοί ταξί όσο και οι παραγωγοί των λαϊκών αγορών ξεκίνησαν κοινή μηχανοκίνητη πορεία από τα ΚΤΕΛ με προορισμό το μπλόκο των αγροτών στα διόδια των Μαλγάρων, προκειμένου να διαμαρτυρηθούν μαζί με τους αγρότες και να εκφράσουν τη στήριξή τους στις κινητοποιήσεις τους.

