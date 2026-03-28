Θεσσαλονίκη: “Όχι στον πόλεμο, να φύγουνε οι βάσεις από την Ελλάδα” – Αντιπολεμική πορεία στο κέντρο – Βίντεο και φωτο

Αντιπολεμική πορεία πραγματοποιείται αυτή την ώρα στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, με αφορμή τη Διεθνή Ημέρα Δράσης ενάντια στον Πόλεμο και τον Ρατσισμό.

Στην πορεία συμμετέχουν κόμματα της Εξωκοινοβουλευτικής Αριστεράς, συλλογικότητες καθώς και μέλη της ΚΕΕΡΦΑ.

Κρατώντας πανό και φωνάζοντας συνθήματα οι διαδηλωτές εναντιώνονται στον πόλεμο στο Ιράν και ζητούν η Ελλάδα να μην έχει καμία απολύτως εμπλοκή στις πολεμικές επιχειρήσεις στη Μέση Ανατολή.

Παράλληλα ζητούν να κλείσουν οι στρατιωτικές βάσεις των ΗΠΑ στην Ελλάδα καθώς και απεμπλοκή της χώρας μας από το ΝΑΤΟ ενώ φωνάζουν συνθήματα και υπέρ της Παλαιστίνης.

Η πορεία ξεκίνησε από το άγαλμα Βενιζέλου όπου νωρίτερα πραγματοποιήθηκε συγκέντρωση. Κινείται στο κέντρο της πόλης ενώ αστυνομικές δυνάμεις επιτηρούν τους διαδηλωτές.