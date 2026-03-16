Θεσσαλονίκη: Ο Κλεομένης κρατούσε πανό για τον Άλκη – Τι δήλωσε ο καθηγητής του – Δείτε φωτο

Συγκλονισμένη παραμένει η Θεσσαλονίκη από τη δολοφονία του 20χρονου οπαδού του ΠΑΟΚ, Κλεομένη, από τον 23χρονο οπαδό του Άρη το βράδυ της περασμένης Πέμπτης, στην περιοχή της Καλαμαριάς, στη Θεσσαλονίκη.

Την ίδια ώρα, μια συγκλονιστική διάσταση έρχεται στο φως της δημοσιότητας για τον 20χρονο Κλεομένη. Μία φωτογραφία από το 2022 που κάνει τον γύρο του διαδικτύου, δείχνει τον Κλεομένη, φορώντας τη φανέλα του ΠΑΟΚ, να κρατά πανό για τον δολοφονημένο Άλκη Καμπανό, μαζί με συμμαθητές του, στο προαύλιο του σχολείου. Τότε ο Κλεομένης ήταν μαθητής Λυκείου και ο Γιάννης Λαθήρας, ένας εκ των καθηγητών του, ανέβασε τη σχετική φωτογραφία, συγκλονισμένος για το τραγικό γεγονός.

Μιλώντας στο Metropolis 95,5 FM ο κ. Λαθήρας αναφέρθηκε στη φωτογραφία του 2022, η λήψη της οποίας έγινε στο σχολείο, με τον ίδιο να λέει πως δεν τη θυμόταν.

Αναλυτικά όσα δήλωσε:

Για τα χρόνια που ήταν καθηγητής του Κλεομένη: «Ήμουν καθηγητής στο 1ο Γυυμνάσιο Συκεών και στο 2ο Λύκειο Συκεών. Μαθητής μας ήταν και ο Κλεομένης, τον θυμάμαι αμυδρά. Μετά πήγε στο 2ο Λύκειο. Όλα τα παιδιά τον θυμούνται ως ένα καλό παιδί, χαμογελαστό. Πριν 4 χρόνια τα παιδιά του 2ου Λυκείου έκαναν μια πολύ συγκινητική κίνηση και βγήκαν φωτογραφία, όλα τα παιδιά, με ένα πανό που έγραφε Άλκη να είσαι ο τελευταίος

Το ένα παιδί με τα χρώματα του ΠΑΟΚ και το άλλο με του Άρη κρατούσαν το πανό. Θυμήθηκα τη φωτογραφία, την ανέβασα και κάποιος μου θύμισε, μου είπε, ότι το παιδί με τα ασπρόμαυρα ήταν ο Κλεομένης. Είναι συγκλονιστικό. Συγκλονίστηκα. Πολύ τραγικό, ένα παιχνίδι της μοίρας απίστευτο. Ελπίζουμε να είναι ο τελευταίος».

Για το ότι κράτησε αυτό το πανό: «Συμμετείχε στο μήνυμα. Είχε τη φανέλα του ΠΑΟΚ και έγραψαν μαζί το πανό και έβγαλαν φωτογραφία για να στείλουν μήνυμα, να σταματήσει αυτή η τρέλα, αυτά τα φονικά».

Για τα όσα έζησε στην κηδεία και την αίσθησή του για τη συνέχεια: «Ο φόβος μου είναι ότι δε θα είναι τελευταίος ούτε ο Κλεομένης. Ήμασταν συντετριμμένοι. Ένιωσα ότι μπορεί να έχουμε και άλλα θύματα. Είναι κρίμα, νέα παιδιά να σκοτώνονται για αυτά τα πράγματα. Να είναι όλοι αγαπημένοι, ανεξάρτητα της ομάδας που ο καθένας πιστεύει. Ήταν πολύς κόσμος στην κηδεία. Πιο πολύ οι συγγενείς και οι φίλοι του, τα παιδιά από τον ΠΑΟΚ, άνθρωποι της ομάδας. Δεν μπορούμε να χωνέψουμε το γεγονός. Στεναχωριέμαι σαν δάσκαλος και πατέρας. Ντρέπομαι που χάνουμε αυτά τα παιδιά».