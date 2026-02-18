Θεσσαλονίκη: Ο δυνατός αέρας έριξε φράχτη και δέντρο πάνω σε όχημα σε δημοτικό πάρκινγκ στην Τούμπα – Δείτε εικόνες

Δεν έχουν τέλος οι ζημιές που άφησε πίσω του ο καταστροφικός αέρας που έπληξε τη Θεσσαλονίκη από χθες το βράδυ μέχρι σήμερα το μεσημέρι.

Συγκεκριμένα, όπως θα δείτε στις παρακάτω φωτογραφίες του thestival.gr οι ισχυροί άνεμοι ξερίζωσαν φράχτη μέσα σε δημοτικό πάρκινγκ στην Κάτω Τούμπα και συγκεκριμένα επί των οδών Ιλισού με Πόντου.

Επιπλέον, ένα μεγάλο κλαδί δέντρου καταπλάκωσε ένα σταθμευμένο αυτοκίνητο προκαλώντας του μεγάλες ζημιές καθώς το παρμπρίζ έσπασε.

Δείτε τις εικόνες από το σημείο: