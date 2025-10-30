MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Θεσσαλονίκη: Κάλεσμα για νέα συγκέντρωση κατά του Προσωπικού Αριθμού στον Λευκό Πύργο – “Δεν είμαστε αριθμοί”

|
THESTIVAL TEAM

Κάλεσμα για συγκέντρωση διαμαρτυρίας ενάντια στην εφαρμογή του προσωπικού αριθμού απευθύνει οι “Ενωμένοι Μακεδόνες”, προγραμματίζοντας κινητοποίηση για την Κυριακή 2 Νοεμβρίου, στις 12:00, στον Λευκό Πύργο της Θεσσαλονίκης.

“Για μια ακόμα φορά η συγκεκριμένη κυβέρνηση η οποία υπηρετεί τις επιταγές της νέας τάξης πραγμάτων επιβάλει ακόμα μια υποχρεωτικότητα. Αυτή του προσωπικού αριθμού. Χωρίς να έχουν ανακοινώσει κάτι τέτοιο προεκλογικά και από τη στιγμή που το υπάρχον μοντέλο λειτουργεί, η επιβολή του προσωπικού αριθμού και ειδικά στα χέρια μιας κακόβουλης κυβέρνησης μπορεί να μας οδηγήσει σε μια επικίνδυνη ατραπό που ενδεχομένως να επηρεάσει στο μέλλον τομείς της ζωής μας όπως τις μετακινήσεις μας, την υγεία μας, την ποιότητα ζωής μας, την ελευθερία μας κτλ.

Καλούμε λοιπόν σε συγκέντρωση διαμαρτυρίας στον Λευκό Πύργο Κυριακή 2 Νοεμβρίου ώρα 12.00. Δεν είμαστε αριθμοί. Είμαστε άνθρωποι με Πίστη, Ελευθερίες και Ψυχή. Ενωμένοι Μακεδόνες”, αναφέρεται στην ανακοίνωση με την οποία καλούν σε κινητοποίηση την προσεχή Κυριακή.

Θεσσαλονίκη

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 23 ώρες πριν

Τι θα κάνει η Ανεξάρτητη Αρχή Εποπτείας της Αγοράς και Προστασίας του Καταναλωτή

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ 5 ώρες πριν

Θεσσαλονίκη: “Η αγέλαστη πολιτεία και οι καλικάντζαροι” έρχεται στο Θέατρο Σοφούλη

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 42 λεπτά πριν

Χειροπέδες σε 36χρονο στο κέντρο της Θεσσαλονίκης – Εντοπίστηκε με “φιξάκια” κοκαΐνης και ζυγαριά ακριβείας

ΕΘΝΙΚΑ 21 ώρες πριν

Σέρρες: Με παντελόνια παρέλασαν οι μαθήτριες του Γενικού Λυκείου Νέας Ζίχνης – Δείτε φωτο

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 15 ώρες πριν

“Πού είναι τα παιδιά μου;”: Τα πρώτα λόγια της 40χρονης όταν ξύπνησε μετά τον άγριο ξυλοδαρμό της στο Κορωπί

ΔΙΑΣΚΕΔΑΣΗ 16 ώρες πριν

Η νέα έκθεση κρασιού Wine Explorers ταξιδεύει σε Θεσσαλονίκη και Αθήνα