Θεσσαλονίκη: Κάλεσμα για νέα συγκέντρωση κατά του Προσωπικού Αριθμού στον Λευκό Πύργο – “Δεν είμαστε αριθμοί”

Κάλεσμα για συγκέντρωση διαμαρτυρίας ενάντια στην εφαρμογή του προσωπικού αριθμού απευθύνει οι “Ενωμένοι Μακεδόνες”, προγραμματίζοντας κινητοποίηση για την Κυριακή 2 Νοεμβρίου, στις 12:00, στον Λευκό Πύργο της Θεσσαλονίκης.

“Για μια ακόμα φορά η συγκεκριμένη κυβέρνηση η οποία υπηρετεί τις επιταγές της νέας τάξης πραγμάτων επιβάλει ακόμα μια υποχρεωτικότητα. Αυτή του προσωπικού αριθμού. Χωρίς να έχουν ανακοινώσει κάτι τέτοιο προεκλογικά και από τη στιγμή που το υπάρχον μοντέλο λειτουργεί, η επιβολή του προσωπικού αριθμού και ειδικά στα χέρια μιας κακόβουλης κυβέρνησης μπορεί να μας οδηγήσει σε μια επικίνδυνη ατραπό που ενδεχομένως να επηρεάσει στο μέλλον τομείς της ζωής μας όπως τις μετακινήσεις μας, την υγεία μας, την ποιότητα ζωής μας, την ελευθερία μας κτλ.

Καλούμε λοιπόν σε συγκέντρωση διαμαρτυρίας στον Λευκό Πύργο Κυριακή 2 Νοεμβρίου ώρα 12.00. Δεν είμαστε αριθμοί. Είμαστε άνθρωποι με Πίστη, Ελευθερίες και Ψυχή. Ενωμένοι Μακεδόνες”, αναφέρεται στην ανακοίνωση με την οποία καλούν σε κινητοποίηση την προσεχή Κυριακή.