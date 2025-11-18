Θεσσαλονίκη: Νέα γέφυρα ζωής για μεταφορά ανήλικου – Από Αντιγονιδών στο Ιπποκράτειο σε 4 λεπτά, δείτε βίντεο

Νέα γέφυρα ζωής πραγματοποιήθηκε το μεσημέρι της Τρίτης στο κέντρο της Θεσσαλονίκης.

Συγκεκριμένα, η ΕΛΑΣ ενημερώθηκε για μεταφορά ανήλικου παιδιού με ιδιωτικό αυτοκίνητο στο νοσοκομείο Ιπποκράτειο

Άμεσα στήθηκε γέφυρα ζωής, και έτσι από την Αντιγονιδών στην Εγνατία, έως το νοσοκομείο, η μεταφορά έγινε μέσα σε μόλις 4 λεπτά, από τις 12:35, ολοκληρώθηκε στις 12:39.

Δείτε βίντεο: