ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Θεσσαλονίκη: “Να αποσυρθεί το νομοσχέδιο για τις συλλογικές συμβάσεις” – Πορεία εργατικών σωματείων

|
ΤΑΚΗΣ ΤΣΟΥΚΑΛΕΛΗΣ

Πορεία διαμαρτυρίας ενάντια στο νομοσχέδιο για τις Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας πραγματοποιείται αυτή την ώρα στο κέντρο της Θεσσαλονίκης.

Στην κινητοποίηση συμμετέχουν μέλη εργατικών σωματείων τα οποία αντιδρούν στο νομοσχέδιο για τις συλλογικές συμβάσεις και το οποίο χαρακτηρίζουν «έκτρωμα».

Οπως λενε, το επίμαχο νομοσχέδιο που φέρει τις υπογραφές της υπουργού Εργασίας Νίκης Κεραμέως αλλά και του ελεγχόμενου προέδρου της ΓΣΕΕ, Γιάννη Παναγόπουλου, αποτελεί ταφόπλακα στα εργασιακά δικαιώματα αφού «διατηρούνται στο ακέραιο όλοι οι μνημονιακοί αντεργατικοί νόμοι, με κεντρικό στοιχείο τη δυνατότητα της κυβέρνησης να καθορίζει μονομερώς τον κατώτατο μισθό μέσω του «περιβόητου αλγόριθμου» και με κριτήριο τις δημοσιονομικές αντοχές, τα κέρδη των επιχειρηματικών ομίλων και τον πληθωρισμό».

Παράλληλα διαδηλωτές ζητούν μέτρα υγείας και ασφάλειας στους χώρους εργασίας καθώς και αυξήσεις σε μισθούς και σε συντάξεις.

Η πορεία ξεκίνησε από το άγαλμα Βενιζέλου και κινείται στο κέντρο της πόλης ενώ αναμένεται να καταλήξει στο Εργατικό Κέντρο.

Θεσσαλονίκη ΠΑΜΕ

