Θεσσαλονίκη: Μουσουλμάνοι προσευχήθηκαν στο λιμάνι για τη λύση της νηστείας του Ραμαζανιού – Δείτε φωτο

Τη Λύση της Νηστείας του Ραμαζανιού (Eid al-Fitr) γιόρτασαν εκατοντάδες μουσουλμάνοι της Θεσσαλονίκης στη θρησκευτική τελετή της προσευχής, που πραγματοποιήθηκε στην Αποθήκη Γ’ στην Προβλήτα Α’ του Λιμανιού, με πρωτοβουλία του υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού.

Την προσευχή τέλεσε ο ιμάμης Mohamed Alzahabi, πρόεδρος της Θρησκευτικής Επιτροπής του Ισλαμικού Τεμένους Αθηνών, ο οποίος δήλωσε στο ΑΠΕ-ΜΠΕ:

«Σήμερα είναι για μας γιορτή. Μετά από τριάντα μέρες προσευχής και νηστείας έχει μεγάλη σημασία για μας να μαζευτούμε, να γιορτάσουμε και να είμαστε σε ένα ζεστό καλό χώρο. Ευχόμαστε χρόνια πολλά σε όλους τους μουσουλμάνους της Ελλάδας και όλου του κόσμου. Χρόνια πολλά σε όλη την ανθρωπότητα, ευχόμαστε πάντα ειρήνη και αγάπη σε όλους. Θέλω να ευχαριστήσουμε το υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, την υπουργό κ. Ζαχαράκη, τον γενικό γραμματέα Θρησκευμάτων κ. Καλαντζή, το Λιμεναρχείο Θεσσαλονίκης, το Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης που μας παραχώρησε την αίθουσα».

Παρούσα στην εκδήλωση ήταν η Μαρία Κυρίτση, προϊσταμένη του Τμήματος Μουσουλμανικών Υποθέσεων του υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού.

Άνδρες, γυναίκες και παιδιά άρχισαν να προσέρχονται από τις 6.30 το πρωί και γέμισαν ασφυκτικά την αίθουσα στην Αποθήκη Γ’ που είναι μεγαλύτερη από τους χώρους που γινόταν η προσευχή τα προηγούμενα χρόνια.

Περισσότεροι από 500 μουσουλμάνοι πήραν μέρος στην τελετή και οι γυναίκες προσευχήθηκαν χωριστά από τους άνδρες.

Τη χαρά της που είχε την ευκαιρία να προσευχηθεί εξέφρασε η Σιρί, από τη Δαμασκό.

Το ίδιο και ο Τζιβαλί, από την Αλβανία. «Τελειώσαμε την προσευχή και νηστεία και σήμερα έχουμε γιορτή, το Μπαιράμι. Είμαστε ευχαριστημένοι που μας έδωσαν αυτόν εδώ τον χώρο», μας είπε.

Με την ολοκλήρωση της προσευχής προσφέρθηκαν κεράσματα και δώρα στα παιδιά.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ