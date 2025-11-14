Θεσσαλονίκη: Μοίρασαν δωρεάν self test ανίχνευσης αλκοόλ σε οδηγούς στο κέντρο – “Αξιόπιστο κατά 98%”, πώς λειτουργεί – Δείτε εικόνες

Φρένο στην οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ με σύμμαχο ένα… self test επιχειρούν να βάλουν o Φαρμακευτικός Σύλλογος Θεσσαλονίκης και ο Συνεταιρισμός Φαρμακοποιών (ΣΥ.ΦΑ.) Θεσσαλονίκης. Το πρωί της Παρασκευής διοργάνωσαν μια πρωτοποριακή δράση, σε συνεργασία με την Τροχαία, μοιράζοντας self test ανίχνευσης αλκοόλ στην αναπνοή σε διερχόμενους οδηγούς στο κέντρο της Θεσσαλονίκης.

Συγκεκριμένα, εθελοντές φαρμακοποιοί και άνδρες και γυναίκες της Τροχαίας έκαναν… απόβαση οδό Τσιμισκή, στο ύψος της Αριστοτέλους δίνοντας δωρεάν στους διερχόμενους οδηγούς αυτοκινήτων το self test. Στο πλαίσιο της δράσης μοιράστηκαν πάνω από 1.000 self tests.

Το self test για την ανίχνευσης αλκοόλ στην αναπνοή προσφέρει αξιόπιστο αποτέλεσμα μέσα σε μόλις δύο λεπτά. Πρόκειται για ένα πολύτιμο εργαλείο πρόληψης και προσωπικής ευθύνης που επιτρέπει σε κάθε οδηγό να γνωρίζει με ακρίβεια εάν είναι σε θέση να οδηγήσει με ασφάλεια, προστατεύοντας τόσο τον ίδιο όσο και το κοινωνικό σύνολο.

Το τεστ είναι διαθέσιμο στα φαρμακεία και οι πολίτες μπορούν να το προμηθεύονται πολύ εύκολα ώστε να έχουν άμεση εικόνα για το επίπεδο αλκοόλ στον οργανισμό τους πριν οδηγήσουν.

Στόχος της πρωτοβουλίας είναι η ευαισθητοποίηση των πολιτών σε θέματα οδήγησης και αυτοελέγχου της κατανάλωσης αλκοόλ πριν πιάσουν το τιμόνι.

“Προσπαθούμε να περιορίσουμε τα ατυχήματα πολλά από τα οποία οφείλονται στην κατανάλωση του αλκοόλ. Μοιράζουμε στους οδηγούς ενημερωτικά φυλλάδια και το self αλκοτέστ το οποίο σου δείχνει μετά την κατανάλωση του αλκοόλ αν μπορείς να οδηγήσεις ή πρέπει να περιμένεις. Νομίζω είναι μια δράση που προσφέρει ζωή”, ανέφερε ο πρόεδρος του Φαρμακευτικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης, Διονύσιος Ευγενίδης. τονίζοντας πως πλέον έχουμε ένα εργαλείο που μας επιτρέπει να ξέρουμε αν είμαστε σε θέση να οδηγήσουμε ή πρέπει να δώσουμε τα κλειδιά σε κάποιον άλλον.

Σύμφωνα με τον ίδιο, το κόστος μιας συσκευασίας με δύο δύο self test ανίχνευσης αλκοόλ στην αναπνοή, ανέρχεται στα 7 ευρώ.

“Η αυτοεπίγνωση του πόσο έχεις πιει πλέον μετράται, δεν είναι μόνο δική σου άποψη. Μακριά από το τιμόνι έστω κι αν έχουμε πιει ένα ποτηράκι”, δήλωσε ο πρόεδρος του Συνεταιρισμού Φαρμακοποιών (ΣΥ.ΦΑ.) Θεσσαλονίκης, Γιώργος Κιοσές. Όπως είπε, οι φαρμακοποιοί μπορούν να δείξουν στους πολίτες πως λειτουργεί ενώ το self test είναι διαθέσιμο στα φαρμακεία το τελευταίο εξάμηνο.

“Η ιδέα είναι ο αυτοέλεγχος και η πρόληψη πριν από τον έλεγχο καταστολής”, υπογράμμισε σε δηλώσεις της η διευθύνουσα σύμβουλος της εταιρείας DyonMed, Χριστίνα Πούλου, τονίζοντας πως η εταιρεία εισάγει στη χώρα μας το “καινοτόμο αυτό εργαλείο” από τον Απρίλιο.

Σύμφωνα με την ίδια, έχει αξιοπιστία της τάξεως του 98% και δίνει αποτέλεσμα μέσα σε δύο λεπτά. Ως προς τον τρόπο λειτουργίας του διευκρίνισε πως έχει τρεις διαβαθμίσεις, το 0,2, που είναι και το ανώτατο επιτρεπόμενο όριο σύμφωνα με τον ΚΟΚ< το 0,5 και το 0,8. Αυτά ξεχωρίζουν μέσα από τρεις διαφορετικές χρωματικές αποχρώσεις, το ροζ απεικονίζει το 0,2, ενώ τα “απαγορευμένα” όρια με βαθύ ροζ (το 0,5) και κόκκινο (το 0,8). Όπως εξήγησε η κα Πούλου, χρειάζονται δύο βαθιές εκπνοές από τον οδηγό στον σωλήνα του self test προκειμένου να έχει το αποτέλεσμα, ενώ τόνισε πως μετά την παρέλευση 5 λεπτών από τη διενέργεια του test, χάνει την αξιοπιστία του και το αποτέλεσμα που δείχνει δεν είναι έγκυρο.