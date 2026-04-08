Θεσσαλονίκη: Μέλη του Β’ ΚΑΠΗ θα στολίσουν Επιτάφιο στην Ενορία Παναγίας Φανερωμένης

Ο Δήμος Θεσσαλονίκης, η Αντιδημαρχία Πολιτισμού, Τουριστικής Ανάπτυξης και Διαδημοτικής Συνεργασίας και η Αντιδημαρχία Μέριμνας για την Τρίτη Ηλικία, Κοινοτήτων και Δημοτικής Αποκέντρωσης, συνεχίζουν την παράδοση στολισμού Επιταφίου από μέλη του Β’ Κ.Α.Π.Η. του Δήμου Θεσσαλονίκης και του Δημοτικού Συμβουλίου, παράδοση που ξεκίνησε το 2000.

Την Μεγάλη Πέμπτη 9 Απριλίου και ώρα 18.30, τα μέλη του Κ.Α.Π.Η. θα στολίσουν τον Επιτάφιο στο Παρεκκλήσι των Τριών Μαρτύρων, Αγάπης, Ειρήνης και Χιονίας, στον αύλειο χώρο του 59ου Δημοτικού Σχολείου (Αρχαιοτήτων 3) – Ενορία Παναγίας Φανερωμένης.

Το παρεκκλήσι κτίστηκε το 1920 από Έλληνες πρόσφυγες, από την περιοχή Γανοχώρων της Ανατολικής Θράκης που εγκαταστάθηκαν στη Θεσσαλονίκη το 1914. Σε αυτό βρισκόταν η εικόνα της Παναγίας Φανερωμένης μέχρι το 1961, οπότε και κτίστηκε ο καινούργιος Ναός, αφού το παρεκκλήσι δεν μπορούσε πλέον να εξυπηρετήσει τις ανάγκες της ενορίας.

