Θεσσαλονίκη: “Τα παραμύθια σας δεν μας πείθουν” – Μέλη του Ρουβίκωνα ανήρτησαν πανό στη ΧΑΝΘ και πέταξαν τρικάκια – Δείτε εικόνες

Μέλη του Ρουβίκωνα πραγματοποίησαν παρέμβαση το απόγευμα της Πέμπτης (10/9), με αφορμή, τα μέτρα που εξήγγειλε ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης στην 90ή ΔΕΘ.

Συγκεκριμένα, λίγο μετά τις 18:00, μέλη του Ρουβίκωνα ανέβηκαν στις σκαλωσιές που περιβάλλουν το κτίριο της ΧΑΝΘ στο πλαίσιο εργασιών, ανάρτησαν πανό και πέταξαν τρικάκια στο οδόστρωμα.

«Τα παραμύθια σας δεν μας πείθουν – Παροχές ψίχουλα – Ακρίβεια, φτώχεια, εξαθλίωση», έγραφε το πανό που ανήρτησαν.

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