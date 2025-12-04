Θεσσαλονίκη: Μεγάλο event σήμερα για όσους ψάχνουν εργασία

Το Jobfind.gr διοργανώνει για πρώτη φορά ένα career event ειδικά σχεδιασμένο για νεοεισερχόμενους στην αγορά εργασίας, τελειόφοιτους, απόφοιτους αλλά και γενικά νέους ανθρώπους που κάνουν τα πρώτα τους βήματα στην επαγγελματική τους διαδρομή.

Το «Job… find your way μετά τις σπουδές» έρχεται σήμερα, Πέμπτη 4 Δεκεμβρίου, στο ONOMA Hotel στη Θεσσαλονίκη, για να προσφέρει πρακτική καθοδήγηση, άμεση επαφή με εργοδότες και πραγματικές ευκαιρίες εργασίας.

Το event περιλαμβάνει:

Keynote ομιλητές – έκπληξη

Έμπειροι επαγγελματίες και εκπαιδευτές μοιράζονται όσα δεν λέγονται πάντα σε αίθουσες διδασκαλίας, από το πώς χτίζεται η αυτοπεποίθηση μέχρι το πώς «να πουλήσεις» σωστά τον εαυτό σου στο βιογραφικό σου αλλά και στη συνέντευξη.

Σε θέματα όπως:

Self branding

Σύνταξη βιογραφικού – Συνέντευξη

Επιχειρηματικότητα

Ψυχολογία

Digital Marketing

Συνεντεύξεις με κορυφαίες εταιρείες

Εταιρείες από διαφορετικούς κλάδους θα πραγματοποιήσουν συνεντεύξεις με σκοπό την αναζήτηση entry-level(και όχι μόνο!)προσωπικού για άμεση πρόσληψη.

OΙ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ

SANI IKOS, 3DS, RANDSTAD, KAFKAS, ERGONFOODS, VODAFONE, ISOMAT, AGROTECH, ENTERSOFTONE, ΣΑΜΑΡΑΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ, LIDL, FRIGO STAHL, ORPHEE BEINOGLOU

Extra εμπειρίες για τους συμμετέχοντες

Live CV Review από την ομάδα του Jobfind και από έμπειρους Career Coaches

Επαγγελματική (ή και όχι) φωτογραφία (στο photobooth μας μπορείς να είσαι απλά ο εαυτός σου)

Στόχος του event

Να προσφέρει στους νέους τα απαραίτητα εργαλεία αλλά κυρίως τις ευκαιρίες για να κάνουν με σιγουριά το πρώτο τους βήμα στην αγορά εργασίας. Ταυτόχρονα, να φέρει τις εταιρείες σε άμεση επαφή με νέα ταλέντα που μπορούν να εξελιχθούν στους επαγγελματίες του αύριο.

Πληροφορίες – Εγγραφές

Ημερομηνία: Πέμπτη 4 Δεκεμβρίου 2025

Ώρα: 10:00 – 16:00

Τοποθεσία: ONOMA Hotel, Θεσσαλονίκη

Κάνε δωρεάν την εγγραφή σου πατώντας εδώ!

Save the date! Save the place! Σε αυτό το event όλα θα γίνουν …yourway!

💡Τι κι αν δεν έχει πάλι μετρό η πόλη μας! Για αυτό το event θα ξαναμπείς σε λεωφορείο! Και συγκεκριμένα στα Μ1, 01Χ, 03Κ, 2Κ, 3Κ, 9, 10, 14, 19, 23, 35, 45, 51, 57, 64.

Στο Onoma Hotel θα σε περιμένει η ομάδα του Jobfind με πλήρες coffee buffet, με εταιρείες που σε χρειάζονται και ομιλητές που θα σου δώσουν τα κατάλληλα εφόδια για να διαπρέψεις!