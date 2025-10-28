Θεσσαλονίκη: Μέχρι και σήμερα η “Γιορτή Μελιού” με ελεύθερη είσοδο στο Πάρκο Ξαρχάκου
Φωτογραφία: Pixabay
THESTIVAL TEAM
Τη «Γιορτή Μελιού 2025» διοργανώνουν ο Δήμος Θεσσαλονίκης και η Ε΄ Δημοτική Κοινότητα, σε συνεργασία με τον Μελισσοκομικό Σύλλογο Νομού Θεσσαλονίκης και με το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (Εργαστήριο Μελισσοκομίας).
Η εκδήλωση πραγματοποιείται στο Πάρκο Ξαρχάκου (έναντι ΧΑΝΘ), έως και την Τρίτη 28 Οκτωβρίου 2025.
Η «Γιορτή Μελιού» δίνει την ευκαιρία στους επισκέπτες να γνωρίσουν τα προϊόντα της ελληνικής μελισσοκομίας, να ενημερωθούν για τα οφέλη του μελιού και να απολαύσουν γεύσεις απευθείας από τους παραγωγούς.
Η είσοδος για το κοινό είναι ελεύθερη.
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ
- Χανιά: Ξεσπά η σύζυγος του 52χρονου που δολοφονήθηκε στη Κίσσαμο – “Ο ένας κρύβει τον άλλον, δεν θα μάθετε ποτέ την αλήθεια”
- Ο Ριχάρδος για τη σύλληψή του: “Ένιωσα πολύ αδικημένος, έχω ολόλευκο ποινικό μητρώο”
- Λέκκας για σεισμό 6,1 R στην Τουρκία: “Καμία επίδραση στον ελλαδικό χώρο, ούτε και στο ρήγμα της Ανατολίας”