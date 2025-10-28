MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Θεσσαλονίκη: Μέχρι και σήμερα η “Γιορτή Μελιού” με ελεύθερη είσοδο στο Πάρκο Ξαρχάκου

Φωτογραφία: Pixabay
|
THESTIVAL TEAM

Τη «Γιορτή Μελιού 2025» διοργανώνουν ο Δήμος Θεσσαλονίκης και η Ε΄ Δημοτική Κοινότητα, σε συνεργασία με τον Μελισσοκομικό Σύλλογο Νομού Θεσσαλονίκης και με το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (Εργαστήριο Μελισσοκομίας).

Η εκδήλωση πραγματοποιείται στο Πάρκο Ξαρχάκου (έναντι ΧΑΝΘ), έως και την Τρίτη 28 Οκτωβρίου 2025.

Η «Γιορτή Μελιού» δίνει την ευκαιρία στους επισκέπτες να γνωρίσουν τα προϊόντα της ελληνικής μελισσοκομίας, να ενημερωθούν για τα οφέλη του μελιού και να απολαύσουν γεύσεις απευθείας από τους παραγωγούς.

Η είσοδος για το κοινό είναι ελεύθερη.

Θεσσαλονίκη

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ 20 ώρες πριν

Δούκας για Άγνωστο Στρατιώτη: “Τα μνημεία αυτά δεν είναι μόνο για επετείους, ενίοτε συμβολίζουν και την ανυπακοή”

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 12 ώρες πριν

Έτσι αποκτούν οι έφηβοι πλαστές ταυτότητες μέσα σε 5 λεπτά για να αγοράσουν αλκοόλ και τσιγάρα – “Φορτώνονται” και στο Wallet

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 22 ώρες πριν

Θεσσαλονίκη: Χειροπέδες σε ανδρόγυνο που προέτρεπε τα ανήλικά παιδιά του σε επαιτεία

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 16 ώρες πριν

Καρανίκας: “Κάφροι οι κουκουλοφόροι που επιτέθηκαν στον Βορίδη” – Το σχόλιο του Άδωνι Γεωργιάδη

ΑΘΛΗΤΙΚΑ 13 ώρες πριν

Αλλαγές στο NBA μετά το σκάνδαλο παράνομου στοιχηματισμού – Τι ανακοινώθηκε

LIFESTYLE 11 ώρες πριν

Σωτήρης Καλυβάτσης: “Δεν μου αρέσει να ριζώνω”