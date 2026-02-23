MENOY

Θεσσαλονίκη: Με παραδοσιακό γλέντι γιόρτασαν τα Κούλουμα στην Τούμπα – Εικόνες και βίντεο

Πλήθος πολιτών συγκεντρώθηκε την Καθαρά Δευτέρα στην Πλατεία Μικρασιατικού & Θρακικού Ελληνισμού, στον χώρο του Πολιτιστικό Κέντρο Τούμπας, στη Θεσσαλονίκη, για να γιορτάσει τα παραδοσιακά Κούλουμα.

Μικροί και μεγάλοι έδωσαν το «παρών» στην εορταστική εκδήλωση, η οποία περιλάμβανε παραδοσιακό γλέντι με τη συμμετοχή πολιτιστικών συλλόγων της Τούμπας. Οι παρευρισκόμενοι είχαν την ευκαιρία να απολαύσουν παραδοσιακούς χορούς και τραγούδια, με τη συνοδεία ζωντανής ορχήστρας, δημιουργώντας ένα γνήσιο εορταστικό κλίμα.

Παράλληλα, προσφέρθηκαν δωρεάν νηστίσιμα εδέσματα και κρασί, σύμφωνα με το έθιμο της ημέρας, δίνοντας την ευκαιρία στους πολίτες να γιορτάσουν όλοι μαζί την έναρξη της Σαρακοστής.

