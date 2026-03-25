Θεσσαλονίκη: Με λαμπρότητα ο εορτασμός της 25ης Μαρτίου – Το πλήρες πρόγραμμα των εκδηλώσεων

Με κάθε επισημότητα και τη δέουσα λαμπρότητα θα τιμηθεί και φέτος στη Θεσσαλονίκη η εθνική επέτειος της 25ης Μαρτίου 1821, με ένα πλούσιο πρόγραμμα εκδηλώσεων που κορυφώνεται με τη μεγάλη στρατιωτική και μαθητική παρέλαση στο κέντρο της πόλης.

Οι εκδηλώσεις ξεκινούν νωρίς το πρωί της Τετάρτης 25 Μαρτίου 2026, με την επίσημη έπαρση της σημαίας στον Λευκό Πύργο, συνοδευόμενη από είκοσι έναν κανονιοβολισμούς που θα εκτελεστούν από ουλαμό πυροβολικού της ΑΣΔΗΜ, σηματοδοτώντας την έναρξη των εορτασμών.

Στις 11:00, στον Ιερό Ναό Παναγίας Αχειροποιήτου θα τελεστεί η επίσημη δοξολογία, χοροστατούντος του Μητροπολίτη Θεσσαλονίκης Φιλόθεο. Κατά τη διάρκεια της τελετής θα πραγματοποιηθούν εκ νέου είκοσι ένας κανονιοβολισμοί, προσδίδοντας ιδιαίτερο συμβολισμό στην ημέρα.

Αμέσως μετά, στις 11:30, στο Ηρώο της ΑΣΔΗΜ θα τελεστεί επιμνημόσυνη δέηση από τον ίδιο, ενώ θα ακολουθήσει κατάθεση στεφάνων από εκπροσώπους της πολιτικής και πολιτειακής ηγεσίας, της αυτοδιοίκησης, των ενόπλων δυνάμεων και των σωμάτων ασφαλείας, καθώς και από φορείς και οργανώσεις της πόλης.

Η κορύφωση των εκδηλώσεων θα πραγματοποιηθεί στις 12:15 στη Λεωφόρο Μεγάλου Αλεξάνδρου, όπου θα διεξαχθεί η καθιερωμένη παρέλαση μαθητικών, πολιτικών και στρατιωτικών τμημάτων, με κατάληξη και πάλι τον Λευκό Πύργο. Η τελετή θα ολοκληρωθεί με την επίσημη υποστολή της σημαίας, συνοδευόμενη από ακόμη είκοσι έναν κανονιοβολισμούς.

