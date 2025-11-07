Θεσσαλονίκη: Μαθήτρια υπέστη αλλεργικό σοκ μετά από κατανάλωση φαρμάκου – Μεταφέρθηκε με ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο

Συναγερμός σήμανε σήμερα νωρίς το μεσημέρι σε σχολείο της Θεσσαλονίκης, όπου μια 15χρονη μαθήτρια υπέστη αλλεργική αντίδραση μετά από κατανάλωση φαρμάκου.

Σύμφωνα με ανάρτηση της σελίδας “Thessaloniki Streetdoctors”, στο σχολείο μετέβη άμεσα ένα συμβατικό ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ Θεσσαλονίκης καθώς και η Κινητή Μονάδα του ΕΚΑΒ Θεσσαλονίκης.

Αφού σταθεροποίησαν αιμοδυναμικά την ανήλικη μαθήτρια, στη συνέχεια διακομίστηκε σε εφημερεύον νοσοκομείο για περαιτέρω νοσηλεία.

Αναλυτικά η ανάρτηση:

“Αλλεργική αντίδραση 15χρονης μαθήτριας από φάρμακο σε σχολείο της Θεσσαλονίκης νωρίς το μεσημέρι.

Στο σημείο επιχείρησαν ένα συμβατικό ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ Θεσσαλονίκης και η Κινητή Μονάδα του ΕΚΑΒ Θεσσαλονίκης με γιατρό. Η ασθενής αντιμετωπίστηκε άμεσα και αποτελεσματικά με βάση τα διεθνή πρωτόκολλα και διακομίστηκε αιμοδυναμικα σταθερή στο εφημερεύον νοσοκομείο της Θεσσαλονίκης.

Στο σχολείο υπήρχε σχολική νοσηλεύτρια που ενημέρωσε άμεσα για το περιστατικό και κινητοποίησε τους πάντες.

Η διασωστική ομάδα του ΕΚΑΒ Θεσσαλονίκης εύχεται ταχεία ανάρρωση στην νεαρή ασθενή”.