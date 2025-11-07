MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Θεσσαλονίκη: Μαθήτρια υπέστη αλλεργικό σοκ μετά από κατανάλωση φαρμάκου – Μεταφέρθηκε με ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο

Φωτογραφία: Αρχείο Intime
|
THESTIVAL TEAM

Συναγερμός σήμανε σήμερα νωρίς το μεσημέρι σε σχολείο της Θεσσαλονίκης, όπου μια 15χρονη μαθήτρια υπέστη αλλεργική αντίδραση μετά από κατανάλωση φαρμάκου.

Σύμφωνα με ανάρτηση της σελίδας “Thessaloniki Streetdoctors”, στο σχολείο μετέβη άμεσα ένα συμβατικό ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ Θεσσαλονίκης καθώς και η Κινητή Μονάδα του ΕΚΑΒ Θεσσαλονίκης.

Αφού σταθεροποίησαν αιμοδυναμικά την ανήλικη μαθήτρια, στη συνέχεια διακομίστηκε σε εφημερεύον νοσοκομείο για περαιτέρω νοσηλεία.

Αναλυτικά η ανάρτηση:

“Αλλεργική αντίδραση 15χρονης μαθήτριας από φάρμακο σε σχολείο της Θεσσαλονίκης νωρίς το μεσημέρι.

Στο σημείο επιχείρησαν ένα συμβατικό ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ Θεσσαλονίκης και η Κινητή Μονάδα του ΕΚΑΒ Θεσσαλονίκης με γιατρό. Η ασθενής αντιμετωπίστηκε άμεσα και αποτελεσματικά με βάση τα διεθνή πρωτόκολλα και διακομίστηκε αιμοδυναμικα σταθερή στο εφημερεύον νοσοκομείο της Θεσσαλονίκης.

Στο σχολείο υπήρχε σχολική νοσηλεύτρια που ενημέρωσε άμεσα για το περιστατικό και κινητοποίησε τους πάντες.

Η διασωστική ομάδα του ΕΚΑΒ Θεσσαλονίκης εύχεται ταχεία ανάρρωση στην νεαρή ασθενή”.

Θεσσαλονίκη Μαθήτρια

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 16 ώρες πριν

Μαχαίρια, κινητά και ναρκωτικά βρέθηκαν στις φυλακές Τρικάλων

LIFESTYLE 23 ώρες πριν

Ανδρέας Μικρούτσικος: Πέρασε, μου έριξε ένα βρισίδι και μου έκοψε την καλημέρα για έξι μήνες

ΧΡΗΣΤΙΚΑ 18 ώρες πριν

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στις 11 και 12 Νοεμβρίου στην Αθηνών- Θεσσαλονίκης, λόγω άσκησης ετοιμότητας και αποχιονισμού

MEDIA NEWS 2 ώρες πριν

Ετεοκλής Παύλου: Σαν σήμερα πριν 29 χρόνια έφυγε από τη ζωή ο πατέρας μου, ήμουν επτά ετών

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 3 ώρες πριν

Το Σάββατο ξεκινάει η παρουσία επί 24ωρης βάσης αστυνομικών σε 25 περιοχές με Ρομά – Προσλαμβάνονται 50 διαμεσολαβητές

ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ 3 ώρες πριν

Κίμπερλι Γκίλφοϊλ: Απολαμβάνω το ελληνικό φαγητό, ωραίο το εστιατόριο του μουσείου της Ακρόπολης