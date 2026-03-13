MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Θεσσαλονίκη: Μαθητές γίνονται επιστήμονες για μία ημέρα για να εργαστούν σε ερευνητικές μεθόδους θεραπείας του καρκίνου

Φωτογραφία: Pixabay
|
THESTIVAL TEAM

«Επιστήμονες για μία Ημέρα» έχουν τη δυνατότητα να γίνουν το Σάββατο 28 Μαρτίου μαθητές ηλικίας 15-19 ετών, συμμετέχοντας στο διαδικτυακό Masterclass για μαθητές λυκείου από τους ερευνητές του CERN και GSI, το οποίο αφορά τη χρήση της Φυσικής επιστήμης πάνω στην Ιατρική Θεραπεία.

Στο πρόγραμμα συμμετέχουν εκτός από τα ερευνητικά κέντρα CERN και GSI, το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, και το Γενικό Νοσοκομείο Παπαγεωργίου Θεσσαλονίκης με την υποστήριξη της Δημόσιας Κεντρικής Βιβλιοθήκης της Βέροιας, και της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.

Το νέο αυτό Particle Therapy Masterclass θα επιτρέψει στους μαθητές να συμμετάσχουν σε καινοτόμες ερευνητικές μεθόδους που αναπτύσσονται στο Γερμανικό Κέντρο Έρευνας για τον Καρκίνο DKFZ στη Χαϊδελβέργη, πάνω στην τεχνική θεραπείας σε δύσκολες περιπτώσεις καρκινικών όγκων. Η τεχνική αυτή χρησιμοποιεί φωτόνια, πρωτόνια ή ιόντα άνθρακα σε συνδυασμό με ειδικό λογισμικό.

Το πρόγραμμα του ολοήμερου εργαστηρίου περιλαμβάνει μεγάλο εύρος ενημερωτικών δράσεων από τη βασική έρευνα που πραγματοποιείται στα ερευνητικά εργαστήρια, έως τις εφαρμογές των αποτελεσμάτων αυτών στην κοινωνία και στη θεραπεία του καρκίνου. Οι ενδιαφερόμενοι μαθητές μπορούν να δηλώσουν συμμετοχή στο σύνδεσμο https://indico.cern.ch/event/1641437/registrations/125319/

Ο αριθμός των θέσεων είναι περιορισμένος και θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας.

Θεσσαλονίκη Καρκίνος Μαθητές

