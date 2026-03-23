Θεσσαλονίκη: Λήγει τα ξημερώματα η απεργία των οδηγών ταξί – Κανονικά αύριο στους δρόμους

THESTIVAL TEAM

Λήγει τα ξημερώματα της Τρίτης (24/3) η 24ωρη απεργία των οδηγών ταξί στη Θεσσαλονίκη.

Όπως αναφέρουν σε ανάρτησή τους στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, «το νομοσχέδιο έκτρωμα θα ψηφιστεί σε λίγες ώρες. Άρα λοιπόν δεν υπάρχει λόγος απεργίας αυτή την στιγμή».

Και πρόσθεσαν ότι «Η απεργία λήγει τα ξημερώματα 05:00 και βγαίνουμε κανονικά στην δουλειά αύριο Τρίτη 24 Μαρτίου. Θα επανέλθουμε με νέες ανακοινώσεις και ενημερώσεις σχετικά με το νομοσχέδιο».

Αναλυτικά η ανακοίνωση του Σωματείου Ταξί Θεσσαλονίκης:

Το νομοσχέδιο έκτρωμα θα ψηφιστεί σε λίγες ώρες!!!
Άρα λοιπόν δεν υπάρχει λόγος απεργίας αυτή την στιγμή.
Η απεργία λήγει τα ξημερώματα 05:00 και βγαίνουμε κανονικά στην δουλειά αύριο Τρίτη 24 Μαρτίου.
Θα επανέλθουμε με νέες ανακοινώσεις και ενημερώσεις σχετικά με το νομοσχέδιο.

Σωματείο Ταξί Θεσσαλονίκης

