MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Θεσσαλονίκη: Κούλουμα με παραδοσιακούς χορούς, τραγούδια, έθιμα και νηστίσιμα εδέσματα

|
THESTIVAL TEAM

Με παραδοσιακούς χορούς, τραγούδια και πατροπαράδοτα έθιμα θα γιορταστούν και φέτος, ανήμερα της Καθαράς Δευτέρας, 23 Φεβρουαρίου 2026, τα Κούλουμα στις Δημοτικές Κοινότητες του Δήμου Θεσσαλονίκης και στη Δημοτική Ενότητα Τριανδρίας.

Συγκεκριμένα:

Γ΄ Δημοτική Κοινότητα
Στην Πλατεία Τσιάτρα, στο Σέιχ Σου, από τις 11:00 π.μ. έως τις 15:00. Η εκδήλωση θα περιλαμβάνει αναβίωση πατροπαράδοτων εθίμων με τη διανομή παραδοσιακών εδεσμάτων και χαρταετών. Την εκδήλωση θα πλαισιώσουν: Παραδοσιακή μουσική ορχήστρα και θα συμμετέχουν χορευτικά συγκροτήματα της πόλης.

Δ΄ Δημοτική Κοινότητα
Στην Πλατεία Μικρασιατικού & Θρακικού Ελληνισμού του Πολιτιστικού Κέντρου Τούμπας, (Γρ. Λαμπράκη και Κλεάνθους 57) από τις 11:00 έως τις 15:00. Η εκδήλωση θα περιλαμβάνει παραδοσιακό γλέντι με τη συμμετοχή πολιτιστικών συλλόγων Τούμπας, συνοδεία ζωντανής ορχήστρας και διανομή νηστίσιμων εδεσμάτων και κρασιού στους παρευρισκόμενους.

Ε΄ Δημοτική Κοινότητα
Στο άλσος της Νέας Ελβετίας, από τις 11:00 π.μ. έως τις 15:00.
Η εκδήλωση περιλαμβάνει την αναβίωση πατροπαράδοτων εθίμων (διανομή παραδοσιακών εδεσμάτων κ.ά.), καθώς και τη συμμετοχή παραδοσιακών χορευτικών σχημάτων

Δημοτική Ενότητα Τριανδρίας
Στην αυλή του παλιού Δημοτικού Σχολείου Τριανδρίας, από τις 11:00 π.μ. έως τις 15:00, με κρασί, εδέσματα, μουσική και τη συμμετοχή της Εθελοντικής Χορευτικής Ομάδας Τριανδρίας.

Θεσσαλονίκη Κούλουμα

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

ΚΟΙΝΩΝΙΑ 24 ώρες πριν

Καθαρά Δευτέρα: Πέντε κοντινές αποδράσεις από τη Θεσσαλονίκη για ιδανικά Κούλουμα

ΔΙΕΘΝΗ 14 ώρες πριν

Κομισιόν για την απόφαση του Ανώτατου Δικαστηρίου των ΗΠΑ: Αναμένουμε από τις ΗΠΑ να τηρήσουν τις δεσμεύσεις τους

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ 9 ώρες πριν

Προσπέραση από δεξιά: Πότε επιτρέπεται και πότε προβλέπεται πρόστιμο – Τι αναφέρει ο νέος ΚΟΚ

ΔΙΕΘΝΗ 15 ώρες πριν

Εφοδιασμένος με τουφέκι και μπιτόνι βενζίνης ο άνδρας που πυροβολήθηκε και σκοτώθηκε από πράκτορες στην έπαυλη του Τραμπ

ΔΙΕΘΝΗ 23 ώρες πριν

Βίντεο σοκ από τις ΗΠΑ: Αγροτικό εκτοξεύτηκε 30 μέτρα στον αέρα και έπεσε σε σπίτι

ΑΘΛΗΤΙΚΑ 16 ώρες πριν

Λιονέλ Μέσι: Έξαλλος με τους διαιτητές μετά την ήττα της Ίντερ Μαϊάμι – Τον τραβούσε για να τον ηρεμήσει ο Σουάρες, δείτε βίντεο