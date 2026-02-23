MENOY

ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Θεσσαλονίκη: Κοσμοσυρροή στις ταβέρνες μετά το πέταγμα του χαρταετού – Δείτε φωτογραφίες

THESTIVAL TEAM

Γεμάτες είναι αυτή την ώρα, μεσημέρι Καθαράς Δευτέρας, οι ταβέρνες στην πλατεία Άθωνος στην καρδιά της Θεσσαλονίκης.

Μετά το πέταγμα του χαρταετού ο κόσμος συρρέει στις ταβέρνες του κέντρου της πόλης προκειμένου να απολαύσει σαρακοστιανά εδέσματα. Τα θαλασσινά, η ταραμοσαλάτα και φυσικά η λαγάνα δεν λείπει από κανένα τραπέζι.

Σύμφωνα με τους καταστηματάρχες, οι κρατήσεις στα καταστήματα εστίασης είχαν ξεκινήσει από την περασμένη εβδομάδα, ενώ δεν είναι λίγοι αυτοί που τελευταία στιγμή ψάχνουν για διαθέσιμο τραπέζι.

Δείτε εικόνες του thestival:

Θεσσαλονίκη

