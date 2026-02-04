Θεσσαλονίκη: Κομβόι από ταξί έξω από το ΥΜΑΘ για την 24ωρη απεργία – Δείτε βίντεο

Σε 24ωρη απεργία προχωρούν σήμερα οι ιδιοκτήτες ταξί στη Θεσσαλονίκη ζητώντας -όπως λένε- να δοθούν άμεσες λύσεις στα σημαντικά ζητήματα που αντιμετωπίζει ο κλάδος τους, με τη μετάβαση στην ηλεκτροκίνηση να αποτελεί το βασικότερο.

Σήμερα το πρωί οι ιδιοκτήτες ταξί συγκεντρώθηκαν με τα οχήματά τους στο “Παλατάκι” και από εκεί πραγματοποίησαν μηχανοκίνητη πορεία στους δρόμους της πόλης με κατάληξη το ΥΜΑΘ. Αντιπροσωπεία των ιδιοκτητών ταξί εισήλθε στο κτήριο του Διοικητηρίου προκειμένου να επιδώσει τα αιτήματα του κλάδου στα κυβερνητικά στελέχη της Θεσσαλονίκης.

Οι ιδιοκτήτες των ταξί αντιδρούν στην υποχρεωτική μετάβαση στην ηλεκτροκίνηση και ζητούν παράταση του μέτρου με ορίζοντα πενταετίας προκειμένου “να γίνει ομαλά η μετάβαση”.

Σε δηλώσεις του στο πλαίσιο της κινητοποίησης ο Πρόεδρος του Σωματείου Ιδιοκτητών Ταξί Θεσσαλονίκης, Κλήμης Λεοντιάδης, αναφέρθηκε στο μείζον ζήτημα της ηλεκτροκίνησης στα ταξί αλλά και τις “υπέρογκες χρεώσεις από τη Fraport για τη στάθμευση στο αεροδρόμιο Μακεδονία” και διεμήνυσε πως οι κινητοποιήσεις θα συνεχιστούν αν η κυβέρνηση δεν δώσει λύσεις στα ζητήματα του κλάδου τους.

“Η κυβέρνηση δεν έχει απαντήσει τι θα κάνει με την ηλεκτροκίνηση. Από 1/1/26 τα ταξί που ταξινομούνται πρέπει να είναι ηλεκτρικά. Εμείς αντιδρούμε και ζητάμε παράταση εφόσον δεν υπάρχουν σταθμοί φόρτισης, δεν υπάρχουν επιδοτήσεις, δεν υπάρχουν οχήματα με αυτονομία στην μπαταρία δεν μπορεί να προχωρήσει. Ζητάμε 4-5 χρόνια παράταση για μια ομαλή μετάβαση”, δήλωσε ο κ. Λεοντιάδης ενώ για το αεροδρόμιο “Μακεδονία” είπε πως η χρέωση στον χώρο στάθμευσης των ταξί φτάνει μέχρι και 25 ευρώ ανά ώρα. “Ζητάμε εξορθολογισμό των τιμών”, σημείωσε.

Στον ίδιο τόνο κινήθηκε και ο γραμματέας της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ταξί και αντιπρόεδρος του Σωματείου Ταξί Θεσσαλονίκης, Αθανάσιος Μαυρίδης τονίζοντας πως “θα είμαστε συνέχεια στους δρόμους αν δεν δικαιωθούν τα αιτήματά μας”. “Καλούμαστε να αντικαταστήσουμε τα οχήματά μας με ηλεκτρικά χωρίς να υπάρχουν υποδομές, είναι απαράδεκτο”, υπογράμμισε ενώ έκανε λόγο για “τρελές τιμές” στο αεροδρόμιο “Μακεδονία”.

Τα κυριότερα αιτήματά τους σύμφωνα με το Σωματείο Ταξί Θεσσαλονίκης είναι:

– Παράταση υποχρεωτικότητας της ηλεκτροκίνησης μετά το 2026.

– Δωρεάν στο Ρ5 της προμίσθωσης του αεροδρομίου.

– Μόνιμη διέλευση των ταξί από τις λεωφορειολωρίδες.

– Επαναφορά πιστοποιητικού μητρώου γενικής χρήσης για την έκδοση – ανανέωση της Ειδικής Άδειας.

– Κατάργηση της τεκμαρτής φορολόγησης.