Θεσσαλονίκη: Κλειστό τμήμα της καθόδου της Γ’ Σεπτεμβρίου λόγω ακινητοποιημένης νταλίκας – Δείτε φωτο

Κλειστό παραμένει εδώ και λίγη ώρα τμήμα της οδού Γ’ Σεπτεμβρίου, στη Θεσσαλονίκη, λόγω βλάβης σε βαρύ όχημα.

Συγκεκριμένα, μία νταλίκα ακινητοποιήθηκε στο μέσο του δρόμου στο ύψος του κτηρίου του τμήματος του Α.Π.Θ.. Η κάθοδος της Γ’ Σεπτεμβρίου παραμένει κλειστή από το ύψος της Αγίου Δημητρίου έως και την Εγνατία.

Στελέχη της Τροχαίας έχουν κινητοποιηθεί και πραγματοποιούν τις απαραίτητες εκτροπές στην κυκλοφορία.

Στο σημείο αναμένεται να σπεύσει γερανός προκειμένου το όχημα να ρυμουλκηθεί και να αποκατασταθεί η κυκλοφορία.

Δείτε εικόνες από το σημείο: