ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Θεσσαλονίκη: Κινητοποίηση των ταξί την Τετάρτη – Πορεία προς Μάλγαρα μαζί με τους αγρότες

THESTIVAL TEAM

Σε νέα κινητοποίηση προχωρούν οι επαγγελματίες οδηγοί ταξί της Θεσσαλονίκης την Τετάρτη 3 Δεκεμβρίου, ύστερα από κάλεσμα του Σωματείου Ταξί Θεσσαλονίκης.

Σύμφωνα με τη σχετική ανάρτηση, όλα τα ταξί της πόλης καλούνται να συγκεντρωθούν στις 10:30 το πρωί στον σταθμό των ΚΤΕΛ «Μακεδονία».

Από το σημείο αυτό θα ξεκινήσει πορεία προς τα Μάλγαρα, όπου οι οδηγοί θα συμμετάσχουν σε κοινή διαμαρτυρία μαζί με τους αγρότες.

