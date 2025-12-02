Θεσσαλονίκη: Κινητοποίηση των ταξί την Τετάρτη – Πορεία προς Μάλγαρα μαζί με τους αγρότες

Σε νέα κινητοποίηση προχωρούν οι επαγγελματίες οδηγοί ταξί της Θεσσαλονίκης την Τετάρτη 3 Δεκεμβρίου, ύστερα από κάλεσμα του Σωματείου Ταξί Θεσσαλονίκης.

Σύμφωνα με τη σχετική ανάρτηση, όλα τα ταξί της πόλης καλούνται να συγκεντρωθούν στις 10:30 το πρωί στον σταθμό των ΚΤΕΛ «Μακεδονία».

Από το σημείο αυτό θα ξεκινήσει πορεία προς τα Μάλγαρα, όπου οι οδηγοί θα συμμετάσχουν σε κοινή διαμαρτυρία μαζί με τους αγρότες.