Θεσσαλονίκη: Κανονικά αύριο στους δρόμους της πόλης τα ταξί – Έρχονται νέες κινητοποιήσεις εν όψει ψήφισης του νομοσχεδίου

Την αναστολή των κινητοποιήσεών ανακοίνωσε το Σωματείο Ταξί Θεσσαλονίκης, μετά την ολοκλήρωση των συνεδριάσεων των αρμόδιων επιτροπών στη Βουλή, όπου οι εκπρόσωποι του κλάδου κατέθεσαν τις θέσεις, τις παρατηρήσεις και τις αντιρρήσεις τους για το υπό συζήτηση νομοσχέδιο.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, η απόφαση για αναστολή της απεργίας ελήφθη σε συνεννόηση με το Διοικητικό Συμβούλιο της ΠΟΕΙΑΤΑ, από τη στιγμή που δεν προβλέπονται άμεσα νέες συνεδριάσεις επιτροπών.

Επιστροφή στην κανονικότητα, αλλά με επιφυλάξεις

Όπως επισημαίνουν οι επαγγελματίες του κλάδου, από την Πέμπτη 19 Μαρτίου τα ταξί στη Θεσσαλονίκη επιστρέφουν κανονικά στους δρόμους, εξυπηρετώντας το επιβατικό κοινό.

Ωστόσο, ξεκαθαρίζουν ότι η απόφαση αυτή δεν σηματοδοτεί ικανοποίηση από την εξέλιξη των διαβουλεύσεων. Αντιθέτως, εκφράζουν τη δυσαρέσκειά τους για την έως τώρα πορεία του ζητήματος, τονίζοντας ότι θα συνεχίσουν τις παρεμβάσεις και τις πιέσεις προς την πολιτεία.

Νέες κινητοποιήσεις ενόψει ψήφισης

Το Σωματείο προειδοποιεί πως ο κλάδος θα επανέλθει δυναμικά τις ημέρες που το νομοσχέδιο θα εισαχθεί προς ψήφιση στη Βουλή. Μέχρι τότε, όπως αναφέρεται, θα συνεχιστούν οι επαφές με αρμόδιους φορείς και οι προσπάθειες για αλλαγές στις επίμαχες διατάξεις.

Παράλληλα, υπογραμμίζεται η ανάγκη ενότητας μεταξύ των επαγγελματιών, με το Σωματείο να δηλώνει αποφασισμένο να δώσει «βροντερό παρών» στις επόμενες φάσεις των κινητοποιήσεων.

