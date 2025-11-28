Θεσσαλονίκη: Ήρθαν τα πρώτα έλατα Χριστουγέννων από τη Χαλκιδική – Πού κυμαίνονται οι τιμές – Δείτε βίντεο και φωτο

Τα πρώτα Χριστουγεννιάτικα έλατα από τον Ταξιάρχη Χαλκιδικής είναι διαθέσιμα προς πώληση στη Θεσσαλονίκη. Στη συμβολή των οδών Αγγελάκη με Εγνατία, απέναντι από την κεντρική πύλη της ΔΕΘ, δεκάδες Χριστουγεννιάτικα έλατα μαγνητίζουν τα βλέμματα των περαστικών.

Πρόκειται για έλατα καλλιέργειας εμπόρων από τον Ταξιάρχη Χαλκιδικής, με τιμές για όλα τα βαλάντια και για κάθε περίπτωση: είτε θέλετε μικρό δέντρο για το σπίτι, ένα μεγαλύτερο για την αυλή, ένα για τον επαγγελματικό χώρο κ.α.

Οι τιμές για τα χριστουγεννιάτικα έλατα κυμαίνονται από 30 έως 60 ευρώ.

Δείτε βίντεο και φωτογραφίες: