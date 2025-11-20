MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Θεσσαλονίκη: Ημερίδα για τα ηχοπετάσματα αυτοκινητοδρόμων & σιδηροδρόμων σήμερα στο ΤΕΕ/ΤΚΜ

Φωτογραφία: Αρχείο Intime
|
THESTIVAL TEAM

Η ανάδειξη των προκλήσεων αλλά και των σύγχρονων λύσεων για τη μείωση του κυκλοφοριακού θορύβου, καθώς και η ενίσχυση του διαλόγου μεταξύ των κρατών – μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη βιώσιμη και τεχνολογικά προηγμένη αντιμετώπιση του προβλήματος αποτελούν τους κύριους στόχους ημερίδας που πραγματοποιείται υπό την αιγίδα του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας/Τμήματος Κεντρικής Μακεδονίας (ΤΕΕ/ΤΚΜ).

Την ημερίδα, με θέμα «Ηχοπετάσματα Αυτοκινητόδρομων και Σιδηρόδρομων στην Ευρωπαϊκή Ένωση: Ευρωπαϊκοί Κανονισμοί και Τεχνικές Κατασκευής των Ηχοπετασμάτων», διοργανώνουν η Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία Ηχοπετασμάτων (ENBF) και η Εταιρεία Μελετών Ακουστικής ACC/ eagroup.

Η εκδήλωση, που τελεί υπό την αιγίδα ΤΕΕ/ΤΚΜ και του Ελληνογερμανικού Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου, θα φιλοξενηθεί στο αμφιθέατρο του ΤΕΕ/ΤΚΜ (Μ. Αλεξάνδρου 49), την Πέμπτη 20 Νοεμβρίου, κατά τις ώρες 09.00 – 15.00.

Στην ημερίδα θα μιλήσουν εκπρόσωποι:

  • Της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας Ηχοπετασμάτων – ENBF
  • Του Εργαστηρίου Δοκιμών Ηχοπετασμάτων MFPA – LEIZPIG
  • Του εργοστασίου παραγωγής διαφανών ηχομονωτικών, ηχοανακλαστικών panels POLYVANTIS
  • Του εργοστασίου παραγωγής διαφορετικών τύπων/συστημάτων ηχοπετασμάτων KOHLHAUER
  • Της Εταιρείας Μελετών Ακουστικής – ΕΜΑ Ε.Ε., με εμπειρία στον σχεδιασμό και στη μελέτη εφαρμογής ηχοπετασμάτων.

Η ημερίδα απευθύνεται σε μηχανικούς, μελετητές, στελέχη τεχνικών εταιρειών και επαγγελματίες του χώρου των έργων υποδομής και της προστασίας του περιβάλλοντος από τον θόρυβο.

Θεσσαλονίκη

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

ΔΙΕΘΝΗ 10 ώρες πριν

Πούτιν: Ζωτικής σημασίας για τη ρωσική κυριαρχία, η ανάπτυξη της γενετικής τεχνητής νοημοσύνης

ΚΟΙΝΩΝΙΑ 1 ώρα πριν

Θεσσαλονίκη: Ημερίδα για τα ηχοπετάσματα αυτοκινητοδρόμων & σιδηροδρόμων σήμερα στο ΤΕΕ/ΤΚΜ

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 14 ώρες πριν

Εξεταστική για ΟΠΕΚΕΠΕ: “Δεν έχω καμία αρμοδιότητα ούτε για ελέγχους ζώων ούτε για επιδοτήσεις”, είπε η Αντιπεριφερειάρχης Ρεθύμνης

ΑΘΛΗΤΙΚΑ 18 ώρες πριν

ΚΑΕ Άρης: Φτάνει στη Θεσσαλονίκη σήμερα ο Άντζουσιτς – Πότε κάνει ντεμπούτο

ΔΙΚΑΣΤΙΚΑ 17 ώρες πριν

Μακελειό στα Βορίζια: Κλήθηκε για κατάθεση η χήρα του 39χρονου Φανούρη Καργάκη

ΣΙΝΕΜΑ 14 ώρες πριν

Φίνος Φιλμ: Η ανάρτησή της για την Παγκόσμια Ημέρα Άντρα