Θεσσαλονίκη: Ημερίδα για τα ηχοπετάσματα αυτοκινητοδρόμων & σιδηροδρόμων σήμερα στο ΤΕΕ/ΤΚΜ

Η ανάδειξη των προκλήσεων αλλά και των σύγχρονων λύσεων για τη μείωση του κυκλοφοριακού θορύβου, καθώς και η ενίσχυση του διαλόγου μεταξύ των κρατών – μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη βιώσιμη και τεχνολογικά προηγμένη αντιμετώπιση του προβλήματος αποτελούν τους κύριους στόχους ημερίδας που πραγματοποιείται υπό την αιγίδα του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας/Τμήματος Κεντρικής Μακεδονίας (ΤΕΕ/ΤΚΜ).

Την ημερίδα, με θέμα «Ηχοπετάσματα Αυτοκινητόδρομων και Σιδηρόδρομων στην Ευρωπαϊκή Ένωση: Ευρωπαϊκοί Κανονισμοί και Τεχνικές Κατασκευής των Ηχοπετασμάτων», διοργανώνουν η Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία Ηχοπετασμάτων (ENBF) και η Εταιρεία Μελετών Ακουστικής ACC/ eagroup.

Η εκδήλωση, που τελεί υπό την αιγίδα ΤΕΕ/ΤΚΜ και του Ελληνογερμανικού Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου, θα φιλοξενηθεί στο αμφιθέατρο του ΤΕΕ/ΤΚΜ (Μ. Αλεξάνδρου 49), την Πέμπτη 20 Νοεμβρίου, κατά τις ώρες 09.00 – 15.00.

Στην ημερίδα θα μιλήσουν εκπρόσωποι:

Της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας Ηχοπετασμάτων – ENBF

Του Εργαστηρίου Δοκιμών Ηχοπετασμάτων MFPA – LEIZPIG

Του εργοστασίου παραγωγής διαφανών ηχομονωτικών, ηχοανακλαστικών panels POLYVANTIS

Του εργοστασίου παραγωγής διαφορετικών τύπων/συστημάτων ηχοπετασμάτων KOHLHAUER

Της Εταιρείας Μελετών Ακουστικής – ΕΜΑ Ε.Ε., με εμπειρία στον σχεδιασμό και στη μελέτη εφαρμογής ηχοπετασμάτων.

Η ημερίδα απευθύνεται σε μηχανικούς, μελετητές, στελέχη τεχνικών εταιρειών και επαγγελματίες του χώρου των έργων υποδομής και της προστασίας του περιβάλλοντος από τον θόρυβο.