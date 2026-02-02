Θεσσαλονίκη: Ημερίδα διαλόγου για το νέο Παιδιατρικό Νοσοκομείο ΙΣΝ σήμερα στο Φίλυρο

Οι εκπρόσωποι του Ιδρύματος «Σταύρος Νιάρχος» (ΙΣΝ) δίνουν ένα ακόμη ραντεβού με την τοπική κοινωνία στην 9η ανοιχτή συζήτηση που θα πραγματοποιηθεί στο Δημοτικό Γυμναστήριο Φιλύρου, την Δευτέρα 2 Φεβρουαρίου, στις 6 μ.μ. , όπου θα παρουσιάσουν την εξέλιξη των κατασκευαστικών εργασιών και της προόδου του νέου Παιδιατρικού Νοσοκομείου/ΙΣΝ Φιλύρου.

Στην ανοιχτή συζήτηση- ημερίδα θα συμμετάσχουν εκπρόσωποι του ΙΣΝ, του Υπουργείου Υγείας, της ομάδας μελέτης και του αναδόχου κατασκευής Ομίλου ΑΒΑΞ. Θα συμμετάσχει, επίσης, ο Υφυπουργός Υγείας κ. Μάριος Θεμιστοκλέους, ενώ χαιρετισμό θα απευθύνει, μέσω ζωντανής σύνδεσης, ο Πρόεδρος του ΙΣΝ κ. Ανδρέας Δρακόπουλος.

Η συνάντηση απευθύνεται στην τοπική κοινωνία και δίνει τη δυνατότητα σε κατοίκους και φορείς να ενημερωθούν αναλυτικά για την εξέλιξη , τα χαρακτηριστικά του νοσοκομείου και το χρονοδιάγραμμα υλοποίησής του, καθώς και να διατυπώσουν τις δικές τους σκέψεις όπως και να θέσουν τα δικά τους ερωτήματα.

Η συγκεκριμένη πρωτοβουλία του Ιδρύματος «Σταύρος Νιάρχος» εντάσσεται στο πλαίσιο της διαρκούς προσπάθειας για διαφάνεια, διάλογο και ενεργή συμμετοχή της κοινωνίας σε ένα έργο ζωής που δεν μετριέται σε τετραγωνικά και προϋπολογισμούς, αλλά μετριέται σε χαμόγελα παιδιών και σε ζωές που θα σωθούν.

«Αμέτρητα τα ευχαριστώ, που δεν είναι τυπικά αλλά ουσιαστικά και βγαίνουν μέσα από την καρδιά μας. Θα είναι το καλύτερο νοσοκομείο και θα γίνει στην ώρα του. Θα είναι αντάξιο της ιστορίας και της βαρειάς υπογραφής του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος που έχει αναλάβει την αποκλειστική δωρεά. Η ενημερωτική συνάντηση στο Φίλυρο είναι μία γιορτή συνέπειας και υπευθυνότητας γιατί όσα θα ακούσουμε δεν θα είναι υπόσχεση, αλλά εγγύηση. Το Παιδιατρικό Νοσοκομείο ΙΣΝ είναι φτιαγμένο από ένα υλικό περιζήτητο που σπανίζει στις μέρες μας, την ανθρωπιά! Σας περιμένω όλους στην ημερίδα διαλόγου, είναι πια κομμάτι της ιστορίας του τόπου μας και είναι μια συνάντηση που αξίζει να τη ζήσουμε μαζί!» τονίζει σε δήλωσή του ο Δήμαρχος Πυλαίας Χορτιάτη Ιγνάτιος Καϊτεζίδης.